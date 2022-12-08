«Не боевик, не эротика»: критик о возможном провале новых «Папиных дочек» Кинокритик Шнейдеров заявил, что успех новых «Папиных дочек» зависит от сценария

Фото: СТС

Продолжение сериала «Папины дочки» будет успешным только в случае, если сценаристы сделают историю про детей уже повзрослевших «папиных дочек», заявил NEWS.ru режиссер, теле- и радиоведущий, кинокритик Давид Шнейдеров. По его мнению, история об уже взрослых девушках и их проблемах будет не так интересна, так как это «не боевик и не эротика».

Я просто не пойму, кто будет «папиными дочками», потому что Елизавета Арзамасова уже взрослая, те, кто играл родителей, уже в годах. Если они сделают новое поколение дочек, дочек дочек уже, то почему нет. Сериал был любимый, светлый, добрый, вопрос в сценарии. Все зависит от того, про что будет история, — заявил Шнейдеров.

По словам кинокритика, если по сюжету речь будет идти о повзрослевших «папиных дочках», то это «уже не то» и зрителям будет не так интересно.

Истории повзрослевших девочек не очень будут интересны. Сериал «Папины дочки» смотрели все поколения: и дети, и родители, и бабушки с дедушками. Если это будет история про дядь и теть, то все дети сразу отпадут, а взрослым это не так интересно, потому что это не детектив, не боевик, не эротика. Если сделают про современных «папиных дочек», это будет очень интересно, — добавил кинокритик.

Ранее сообщалось, что популярнейший сериал телеканала СТС «Папины дочки» вернется в эфир спустя 10 лет. Новыми сериями займется онлайн-кинотеатр START, режиссером снова станет Александр Жигалкин. О том, кто из прежних персонажей вернётся в сюжет, станет известно позднее. Однако одна из главных звезд Елизавета Арзамасова уже намекнула на свое появление в продолжении в соцсетях.