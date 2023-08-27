Два развода, банкротство: куда пропал звезда «Моей прекрасной няни» Жигунов

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Сергей Жигунов

Актер Сергей Жигунов прославился благодаря ролям в «Гардемаринах» и «Моей прекрасной няни», однако сейчас он редко снимается в кино. Чем занимается артист и в каких проектах он задействован?

Чем известен Сергей Жигунов

Сергей Жигунов родился 2 января 1963 года в Ростове-на-Дону в семье актеров Виктора и Галины Жигуновых. Его родители служили в Театре драмы ДК «Ростсельмаш». Они отправили будущего артиста в музыкальную школу, а затем привлекли к спектаклям.

Жигунов мечтал стать археологом, но после приезда труппы московского театра «Ленком» и Николая Караченцова на гастроли в город он захотел быть актером. В 1980 году поехал в Москву, где поступил в Щукинское училище. По правилам вуза, студентам было запрещено сниматься в кино, но Жигунов с первого курса начал играть в эпизодах. Дебютными стали работы в картинах «Клятвенная запись», «Шанс», «Признать виновным». За это его вскоре отчислили. Тогда он вернулся в родной город и устроился в ТЮЗ, где проработал год, а затем опять поехал в Москву и восстановился на учебе.

Спустя год Жигунов сыграл Александра Белова в мини-сериале «Гардемарины, вперед!», где поработал вместе с Дмитрием Харатьяном и Владимиром Шевельковым. После выхода проекта артист прославился и стал получать много предложений. Он снимался в картинах «Пилоты», «Поездка в Висбаден» и «Подземелье ведьм».

В 1991 году вышло продолжение гардемаринов — двухсерийный фильм «Виват, гардемарины!». В 1992 году, в следующей части, Жигунова уже не было, так как он поссорился с режиссером Светланой Дружининой. В 2020 году на съемки новых «Гардемаринов» она его не позвала.

Еще одна волна популярности пришла к актеру в 2004 году после выхода сериала «Моя прекрасная няня». Также он сыграл в фильмах «Игра на выбывание», «Счастье по контракту», «Однажды в Ростове», «Торговый центр» и других.

Кроме того, Жигунов был ведущим передач «Киносерпантин», «Знай наших» и «Кинозвезда». В 2000 году он занял должность президента «Гильдии актеров кино и России», которую оставил спустя четыре года. В 2006 году Жигунов участвовал в проекте «Две звезды» на Первом канале, выступая в дуэте с Лаймой Вайкуле. Они заняли третье место.

Личная жизнь Сергея Жигунова

На съемках фильма «Шанс» в 1984 году Сергей Жигунов познакомился с Верой Новиковой. Она была старше него на пять лет и состояла в отношениях с Андреем Ярославцевым, а также воспитывала дочь. Однако ради актера Новикова ушла из семьи, и год спустя пара сыграла свадьбу, а в 1990 году у них родился ребенок.

В 2006 году Жигунов расстался с супругой ради коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Но спустя два года актриса ушла от него, встретив фигуриста Петра Чернышева. Тогда Жигунов вновь вернулся к Новиковой, и они поженились второй раз.

В 2020 году артисты опять развелись. Причиной расставания стала новая любовь Жигунова — журналистка Виктория Ворожбит с Дальнего Востока. С ней актер познакомился в 2018 году на фестивале «Утро России». В 2021 году пара поженилась.

Чем Сергей Жигунов занимается сейчас

Сергей Жигунов продолжает сниматься в кино, но уже не так часто, как раньше. В этом году вышел сериал «Всем по 50», где он исполнил одну из главных ролей.

В марте 2023 года также появилась информация о том, что многосерийный фильм Жигунова «Горюнов-2» продали на аукционе по причине банкротства его продюсерского центра. Торги провели из-за решения Арбитражного суда Москвы от признании ООО «Продюсерский центр Сергея Жигунова» банкротом. В отношении артиста ввели процедуру конкурсного производства, которую инициировал волгоградский «Нокссбанк».

В 2014 году актер оформил кредит в «Нокссбанке» для съемок своего кинопроекта. Жигунов не смог отдать деньги в установленный срок. Кредитная структура подала на знаменитость в суд и потребовала 38 млн рублей, сообщала «Газета.Ru».

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