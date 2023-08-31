Онкология и побои мужа: куда пропала певица Ирина Салтыкова после «Брата-2»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ирина Салтыкова

Певица Ирина Салтыкова прославилась в 90-е годы, исполнив хит «Голубые глазки». Зрители также помнят ее по фильму «Брат-2». Сейчас артистка пропала из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Чем она занимается?

Чем известна Ирина Салтыкова

Она стала известна после того, как Светлана Разина и Наталья Ветлицкая в конце 80-х годов покинули группу «Мираж». На их места взяли Ирину Салтыкову и Татьяну Овсиенко. Тогда артистка уже была замужем за Виктором Салтыковым и воспитывала дочь Алису. Ей приходилось часто находиться с маленьким ребенком, поэтому она проработала в коллективе всего полгода.

В середине 90-х годов она преуспела в сольном творчестве: ее хиты «Серые глаза», «Голубые глазки», «Бай-бай», «Солнечный друг» и другие звучали повсеместно. При этом клип на композицию «Серые глаза» запретили к показу, поскольку назвали работу «чересчур провокационной». В тот момент Салтыкова считалась одним из секс-символом отечественного шоу-бизнеса. Номер Playboy, на обложке которого появилась певица, даже пришлось выпустить дополнительным тиражом.

В 2000 году артистка сыграла в фильме «Брат-2». Позднее она принимала участие в камео и других кинопроектах, однако до сих пор ассоциируется у зрителей с картиной Алексея Балабанова.

На протяжении восьми лет исполнительница была замужем за Виктором Салтыковым. Они развелись в 1995 году. Позже звезда «Брата-2» призналась, что бывший супруг злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку.

«Почему мы развелись? Потому что он пил и дрался», — говорила Салтыкова в интервью Алене Жигаловой.

Также артистка заявляла, что экс-муж изменял ей с другими женщинами.

«Он неоднократно мне изменял, о чем я впоследствии узнавала. Конечно, я знала, что муж у меня является очень популярным артистом, и это льстило. Однако я была наивной девчонкой и не ожидала, что строить отношения окажется так сложно», — рассказывала она в шоу «Секрет на миллион».

Помимо этого, Салтыкова боролась с онкологическим заболеванием. У нее обнаружили рак на ранней стадии, и с ним удалось справиться.

«Это было нереально тяжело. У меня умер папа, и через 45 дней я разошлась с Салтыковым. Для меня это был двойной удар. Из-за стресса после развода у меня обнаружили онкологию. Я плакала днями и ночами, ничего не соображала», — делилась певица.

Чем сейчас занимается Ирина Салтыкова

Ирина Салтыкова продолжает заниматься творчеством. Недавно она появилась в программе «Суперстар! Возвращение». На проекте она исполнила композицию «Белая ночь», которую раньше пел ее экс-супруг. Лера Кудрявцева и Стас Пьеха обрушились на артистку с критикой за выбор песни. В ответ Салтыкова обвинила жюри шоу в непрофессионализме.

«Ладно, когда молодежь бестолковая — я это прощаю, но когда взрослые люди ведут себя невоспитанно. Сначала я выслушивала критику в свой адрес с юмором, а потом они перегнули палку», — комментировала она ситуацию порталу «Вокруг ТВ».

Также Салтыкова занимается карьерой дочери Алисы, которая решила стать певицей. Наследница звезды даже перепела хит «Серые глаза».

О личной жизни артистка старается не распространяться. В программе «Секрет на миллион» она призналась, что у нее есть мужчина, однако других подробностей не раскрыла.

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