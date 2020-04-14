Михалков не стал осуждать актрису Соловей за отъезд в США

https://static.news.ru/photo/6745b7c0-7e3e-11ea-b754-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Никита Михалков в эфире телеканала «Россия 1» высказал своё мнение относительно переезда советской актрисы Елены Соловей в США, который произошёл 30 лет назад. По его словам, он не понимает, на что артистка рассчитывала в Штатах, но осуждать её за эмиграцию не готов.

Как отметил Михалков, переезд Соловей в Америку был «прыжком в неизвестность». При этом, как подчеркнул режиссёр, спустя три-четыре года жизни в России отъезд в Штаты для актрисы мог бы стать «бегством от нищеты и ужаса». Поэтому, заявил Михалков, она поступила правильно.

Я думаю, что она не вписалась бы в кинематограф того времени, который был востребован. В моих картинах ей всегда было бы место. Конечно, я бы попытался её снимать и искал возможность для этого, — рассказал режиссёр в эфире программы «Судьба человека».

Ранее NEWS.ru писал, что Никита Михалков нелестно отозвался о российской системе образования. Он заявил, что система Единого госэкзамена лишает школьников стимула действительно учиться и что-либо запоминать.