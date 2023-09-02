Почему Кадырова возмутила массовая драка с участием бойца Чурчаева в Москве

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова взял под личный контроль ситуацию с дракой, произошедшей в московском ТЦ «Ривьера», в которой участвовал боец ММА Шовхал Чурчаев. Как и когда это случилось?

Депутат пояснил, что находится на связи с мэром Москвы Сергеем Собяниным и руководителями правоохранительных органов.

«Такого рода происшествия осуждаются нашим главой ЧР и чеченским народом. Спортсмен, если он таковым является, должен быть сдержан и дисциплинирован, не устраивая бессмысленные шоу. В погоне за лайками и хайпом некоторые блогеры иногда переходят черту. Однако они должны помнить, что их поведение может бросить тень на весь наш народ», — отметил Делимханов.

Что случилось в ТЦ «Ривьера»

31 августа во время пресс‑конференции промоушена «Наше Дело» произошла массовая драка между спортсменами и зрителями. Среди участников был известный боец смешанного стиля Шовхал Чурчаев, который должен был провести поединок 1 сентября с Артемом Рофалем.

В ходе мероприятия один из зрителей взял микрофон и назвал себя «хейтером Чурчаева», после чего Шовхал спустился со сцены и ударил его. Началась массовая драка, в которую были вынуждены вмешаться охранники.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России рассказали ТАСС, что в полицию поступило сообщение о конфликте в торговом центре на Автозаводской улице.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, участники инцидента не обнаружены», — сказали в главке.

Также в ведомстве отметили, что принимаются меры к розыску и задержанию участников противоправных действий.

Что было после потасовки

После инцидента в торговом центре «Ривьера» участники происшествия рассказали, что драка была спровоцирована специально, чтобы привлечь внимание к бою Чурчаева и Рофаля.

«Несколько участников драки были задержаны, доставлены в отдел полиции. Позже они признались, что драка была специально спровоцирована и была частью шоу», — пояснил источник ТАСС.

Бой Чурчаева и Рофаля, который должен был состояться на следующий день после драки, был отменен.

«Ввиду вчерашних событий бой Шовхала Чурчаева и Артема Рофаля отменен», — говорилось в публикации Telegram-канала организации «Наше Дело».

Лига поп-MMA «Наше Дело» может быть оштрафована за потасовку в торговом центре, которую устроил Шовхал Чурчаев после словесной перепалки с одним из фанатов, сообщило издание MMA.Metaratings.ru.

«„Нашему Делу“ придется заплатить штраф за нецензурную брань в общественном месте по ст. 20.1 КоАП РФ (от 500 до 1000 рублей) и за драку в общественном месте по ст. 6.1.1 КоАП РФ (от 5000 до 30 000 рублей)», — отмечается в статье.

Как на драку отреагировали представители ТЦ «Ривьера»

По словам гендиректора управляющей компании «Траст Недвижимость» Юрия Каплуна, охрана торгового центра сработала оперативно, погасив конфликт всего за несколько минут. При этом подобные мероприятия больше в комплексе проводиться не будут, потому что драка была спровоцирована специально.

«Пострадавших нет, так как постановочная драка была специально спровоцирована участниками мероприятия», — заявил он РИА Новости.

Также Каплун подчеркнул, что «Ривьера» никакого отношения к конфликту, произошедшему 31 августа, не имеет.

«Наш ТРЦ является семейным досуговым центром, и мы не строим маркетинг на подобных провокационных событиях. Поэтому сделаем все возможное, чтобы не допускать повторения таких происшествий», — сказал Каплун.

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