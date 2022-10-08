StarHit: старший внук Пугачевой улетел в США, сорвав спектакли и концерты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Пресняков

StarHit со ссылкой на собственные источники сообщает, что старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уехал в США, сорвав при этом спектакли и концерты. Артист покинул страну две недели назад, еще до отъезда из России своей бабушки.

Он уехал в Америку еще две недели назад и всех этим, грубо говоря, подставил. Сорвал будущие спектакли, несколько концертов-заказников, запланированные съемки, — цитирует издание неназванного собеседника, который заметил, что заменить Преснякова в спектакле будет проблематично, так как у него в постановке главная роль.

Последняя репетиция и сам спектакль «Безымянная звезда», в котором задействован внук Пугачевой, прошли в Московском губернском театре 22 сентября в штатном режиме. Судьба будущих спектаклей пока неизвестна.

Уехала в США и мать Никиты Преснякова Кристина Орбакайте. В Америке у певицы живут дочь, и муж и ей приходится регулярно летать в Штаты. Дочь Пугачевой, отмечает издание со ссылкой на собственные источники, отложила возвращение в Москву, так как у нее отменился спектакль 11 октября, в котором она играла с Кириллом Сафроновым. По неофициальным данным, актер уехал в Израиль.

Ранее Никита Пресняков опроверг слухи о своей мобилизации. Он назвал фейком новости о том, что его якобы забрали в военкомат прямо с репетиции.