Mash: Орбакайте и ее сына проверят на предмет финансирования ВСУ

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Кристина Орбакайте

Общественники обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить певицу Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, авторами обращения выступили представители Ассоциации патриотических сил Юга России. Они также попросили лишить Орбакайте квартиры в Москве, доставшуюся ей от Аллы Пугачевой.

По данным Mash, общественники пожаловались в СК, что после начала военной операции Орбакайте, проживающая в США, ездит в Россию только на заработки. В своем заявлении они обратили внимание, что певица выступала на сцене в цветах украинского флага. Речь идет о выступлении с Игорем Николаевым в шоу «Дуэты», которое было показано в эфире телеканала «Россия 1». Орбакайте была одета в желтое платье, Николаев — в синий пиджак, что создало ассоциации с флагом Украины.

Авторы жалобы также указали, что во время мобилизации Орбакайте помогла своему сыну уехать из страны на постоянное место жительства в Америке. Общественники попросили СК проверить, не переводили ли певица и Пресняков-младший деньги украинской армии.

Ранее председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить народную артистку России Лию Ахеджакову на предмет совершения преступлений, предусмотренных тремя уголовными статьями, в том числе о государственной измене.

Член совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева назвала эти подозрения в отношении актрисы, недавно уволившейся из театра, безумием.