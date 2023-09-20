Составлен список артистов, пожаловавшихся на свою ненужность за границей

Фото: youtube.com/@usachevshow

Руслан Усачев

Журналистка Ксения Собчак заявила, что всё чаще слышит от эмигрировавших знаменитостей, что они чувствуют себя ненужными за рубежом. Кто из российских артистов жаловался на жизнь и карьеру после отъезда?

По словам Собчак, эмигрировавшие россияне сетуют, что не чувствуют себя востребованными за границей.

«Это самая расхожая фраза, которую я слышу от тех, кто недоволен своей судьбой за границей. Все говорят: „Мы там никому не нужны“», — заявила Собчак в интервью с блогером Русланом Усачевым.

Кто из блогеров и артистов признавал, что оказался ненужным за границей

Блогер Руслан Усачев уехал из России в 2021 году, заявив, что ему «больно смотреть на происходящее в стране». Позднее он сообщил, что причиной отъезда была не политическая ситуация, а желание посмотреть мир. В июне 2023 года он вернулся в Москву. В интервью Собчак Усачев заявил, что ему знакомо чувство «ненужности».

Актер Алексей Панин переехал на ПМЖ в Испанию в 2020 году. По словам артиста, за границей он не может продолжать творческую карьеру, потому что ему не поступает предложений о съемках. Кроме того, он не знает иностранные языки. Панин считает, что «русские актеры вообще никому не нужны».

Актриса Мария Машкова долгие годы жила на две страны, но после начала спецоперации на Украине раскритиковала действия России и теперь строит карьеру исключительно в США. Артистка призналась в социальных сетях, что если бы продолжила работать в РФ, то ее заработок был бы гораздо выше, а также ответила на вопрос, чувствует ли себя нужной в Америке.

«Мы нигде никому не нужны», — написала Машкова.

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иностагентов) уехал из России в прошлом году. В августе 2023 года он заявил, что жалеет об эмиграции в США. Исполнитель рассказал, что пытался покорить американскую публику и записать треки с местными музыкантами, но не вышло. Он пообещал больше «не работать на Америку».

Блогер Даня Милохин также заявил, что после переезда за рубеж оказался невостребованным. В России он зарабатывал за счет рекламных контрактов и развивался как певец. В интервью Эльдару Джарахову тиктокер сообщил о материальных трудностях и признал, что у него не получилось стать популярным в Америке.

«У меня нет денег, а звезда я до сих пор, скорее всего, там [в России]», — сказал он.

Что говорят об уехавших артистах в России

Президент России Владимир Путин предложил уехавшим представителям культуры оставаться за границей и не возвращаться, чтобы «не капать на мозги» россиянам. По словам главы государства, артисты покинули родину в попытке сберечь заграничную недвижимость и счета в иностранных банках.

«Если талантливый человек, который мог бы здесь что-то сделать, уехал, наверное, что-то мы потеряли. Но с другой стороны, я честно скажу, может, лучше он тогда пускай и делает там, за границей, интересы которой он хочет обслуживать, чем здесь будет капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности», — заметил Путин.

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова в разговоре с NEWS.ru заявила, что покинувшие Россию на фоне спецоперации артисты не смогут прижиться за рубежом. По ее мнению, знаменитости своим поступком показали, что «любили себя, деньги, славу, но не Родину».

«Они (уехавшие артисты. — NEWS.ru) нам зла желают. Они хотят, чтоб нас тут всех закидало. Но этого не будет. У нас будет все хорошо. Потому что мы на своей земле. Здесь наши корни. А они — как сорняк. Ну попробуй пересади в пустыню елку. Приживется она? Нет, конечно. Честно говоря, не осуждаю, не жалею их — вообще неинтересно», — отметила Довлатова.

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