«Союзмультфильм» анонсировал новые проекты на купленном телеканале

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Студия «Союзмультфильм» анонсировала новые сериалы и проекты на купленном недавно детском телеканале «Мультиландия», передаёт портал «Газета.ru» со ссылкой на представителей организации. По их словам, премьеры состоятся в текущем сезоне.

На «Мультиландии» будут премьерные сериалы и фильмы студии «Союзмультфильм», а также лучшее из отечественной классики («золотая коллекция»). Также телеканал запустил собственное производство телепрограмм и уже в текущем телевизионном сезоне запланировано несколько премьер, — говорится в сообщении.

В «Союзмультфильме» отметили, что переименовывать «Мультиландию» не собираются. Канал в 2020-м пережил ребрендинг и в I квартале 2021-го попал в тройку лидеров детских платных телеканалов по охвату аудитории (19,6 млн). Гендиректор «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва считает, что приобретение тематического сервиса — необходимый шаг с репутационной точки зрения. Студия намерена постепенно трансформироваться в медиахолдинг, который будет производить, продюсировать и распространять детско-семейный контент.

Ранее анимационные хиты советской «Золотой коллекции» по решению «Союзмультфильма» были удалены с медиаплатформы YouTube. Их решено перенести на платформы популярных онлайн-кинотеатров, чтобы защитить от контрафактного копирования, пояснили в киностудии. Там отметили, что многие легендарные картины являются обладателями международных фестивальных наград и признанными шедеврами киноискусства.