СМИ: у Петра Мамонова начало отказывать сердце

Состояние советского и российского актёра и музыканта Петра Мамонова критическое, начало отказывать сердце, передаёт KP.RU со ссылкой на медиков. Собеседники отметили, что пациента подключили к аппарату «с дозатором в вену, который подаёт препарат, чтобы сердце совсем не встало».

Издание добавило , что две недели назад у Мамонова отказали почки, после чего ему установили мультфильтрат для гемодиализа, заменяющий парный орган. Сейчас артист находится в состоянии сопора. У него полиорганная недостаточность и пневмония.

Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, всё гораздо сложнее. Кошмар сейчас будет. Мне тяжело... Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда всё, кранты, чего уж там, — отметила жена Мамонова Ольга в разговоре с Пятым каналом.

Мамонов уже 18 дней находится в Коммунарке. О его госпитализации стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.

Пётр Мамонов является основателем и фронтменом андеграундной группы «Звуки Му». Также 70-летний артист известен по фильмам «Такси-блюз» и «Остров», а также по моноспектаклям. Супруга Ольга не только является возлюбленной музыканта с 1982 года, но и менеджером выступлений его группы. Пара имеет трёх сыновей и двух внуков.

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