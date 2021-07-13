«Совсем без волос»: режиссёр рассказал, что стало с внешностью Заворотнюк

Стало известно, как себя чувствует 50-летняя тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк. О ситуации в семье KP.RU поведал режиссёр Анатолий Демидов, не понаслышке знающий все обстоятельства. Он также рассказал, что стало с внешностью звезды «Моей прекрасной няни».

Бывший актёр признался: Заворотнюк выглядит неплохо, несмотря на осложнения после длительного лечения. Волос у неё совсем нет, голову покрывает косынка. Лицо актриса прячет под большими солнцезащитными очками.

Она сильно поправилась, но знакомые, уже видевшие её в таком состоянии, привыкли к её нынешнему весу. И она тоже к себе такой привыкает. Самостоятельно передвигаться ей пока сложно, — рассказал Демидов.

Он отметил, что химиотерапия и гормональная терапия отрицательно сказались на внутренних органах Анастасии: пострадали сердце, печень, почки. В связи с этим сейчас проводится дополнительное лечение. Режиссёр слышал, что у артистки имеются некоторые трудности с речью, двигательной функцией и памятью. Прогнозы врачей не утешают: с глиобластомой люди живут мало, но случай Заворотнюк, как видится, исключение.

Близкие к семье Анастасии Заворотнюк люди ранее заявляли, что у актрисы диагностирован рецидив онкологического заболевания. По их словам, врачи разрешили артистке плавание, и бассейн действительно на одном из этапов лечения помог ей как хорошая физиотерапия.

В августе 2019 года СМИ сообщили, что у актрисы диагностировали опухоль мозга. Семья Заворотнюк долгое время не комментировала ситуацию, однако затем было подтверждено, что Анастасия действительно проходит лечение от глиобластомы.

Заворотнюк известна главной ролью в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», а также проектами на российском телевидении — «Танцы со звёздами», «Минута славы», «Ледниковый период».

Ранее сообщалось, что дочь актрисы Анна пожаловалась на любопытных врачей из-за болезни матери. По её словам, медики начинают интересоваться: «А это правда, что пишут?», имея в виду тяжёлый недуг Заворотнюк.