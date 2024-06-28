Сергей Селин раскрыл причину озлобленности Дмитрия Назарова в эмиграции Сергей Селин заявил, что уехавшего из России Дмитрия Назарова гложет обида

Российский актер Сергей Селин назвал неблагодарным уволенного из МХТ им. Чехова и переехавшего во Францию коллегу Дмитрия Назарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), пишет aif.ru. В разговоре с изданием Селин отметил, что пребывает в недоумении от антироссийских стихов актера, которые он начал писать за границей. Он также предположил, что причиной озлобленности Назарова может быть затаенная обида на кого-то из коллег.

Будто подменили человека! Причины таких перемен? Трудно сказать, что может толкнуть аж на такое... Я не исключаю, что там есть какая-то личная обида. На кого — не знаю. И на фоне этой личной обиды «всех порву». Грустно все это наблюдать. Дима ведь талантливый человек. Но то, что он говорит против России сейчас, не поддается никакой критике, — заявил Селин в разговоре с aif.ru.

Ранее теле- и кинорежиссер Олег Забугорский заявил, что Назаров и его супруга стали вести тихую жизнь за границей неспроста. По его мнению, артист сейчас столкнулся с «похмельем» и выяснил, что ни он, ни его стихи за рубежом никому неинтересны. Он также отметил, что творчество актера не является коммерческим, а сам он давно «вышел в тираж».

Дмитрий Назаров после начала спецоперации на Украине завел личный YouTube-канал, где стал публиковать антироссийские стихи и прозу. Около полугода деятельность артиста в соцсетях оставалась незамеченной, он продолжал играть в Москве в спектаклях, сниматься в кино и рекламе, озвучивать мультфильмы.

Однако вскоре его отстранили от работы. Как раз тогда мужчина с женой находились во Франции. Там они позднее и обосновались, продолжая выступать с антироссийскими высказываниями.