«Похмелье проходит»: режиссер об уехавшем из России актере Назарове Режиссер Забугорский: Назаров за границей со своими стихами никому неинтересен

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дмитрий Назаров

Актер театра и кино Дмитрий Назаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его супруга стали вести тихую жизнь за границей неспроста, заявил NEWS.ru теле- и кинорежиссер Олег Забугорский. По его мнению, артист сейчас столкнулся с «похмельем» и выяснил, что ни он, ни его стихи за рубежом никому неинтересны.

Назаров с супругой уже почти притихли, похмелье проходит, оказывается, что их стишки-то не нужны, вышли из тиража. Если какое-то время их стихоплетский «труд» там оплачивали, то теперь они становятся не интересны, у них творчество не продажное, не коммерческое, — пояснил собеседник издания.

Дмитрий Назаров после начала спецоперации на Украине завел личный YouTube-канал, где стал публиковать антироссийские стихи и прозу. Около полугода деятельность артиста в соцсетях оставалась незамеченной, он продолжал играть в Москве в спектаклях, сниматься в кино и рекламе, озвучивать мультфильмы.

Однако вскоре его отстранили от работы. Как раз тогда мужчина с женой находились во Франции. Там они позднее и обосновались, продолжая выступать с антироссийскими высказываниями.

Кроме того, стало известно, что Генеральная прокуратура России решила проверить Назарова предметно. В ведомство обратился активист движения «Отцы России» Андрей Загонников и попросил проанализировать критические высказывания Назарова в отношении специальной военной операции (СВО). В качестве возможных санкций предлагается запретить артисту выступать в России и назначить ему исправительные работы.