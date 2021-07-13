Садальский пожаловался на нехватку денег для путешествий

Российский актёр Станислав Садальский признался, что у него нет денег на путешествия. Об этом он сообщил в Instagram.

О финансовых затруднениях артист написал в ответ на вопрос одной из своих подписчиц. Садальский опубликовал скриншот, сделанный им во время видеозвонка Людмиле Максаковой, которая, как сообщил актёр, находится сейчас в Каннах, где проходит международный кинофестиваль.

Как только подхватываешь лихорадку путешественника, ты уже не можешь от неё излечиться и будешь заражён ей до конца жизни, — написал артист.

Свой пост, посвящённый Максаковой, на которой актёр собирается жениться, Садальский сопроводил хештегами #моялюбовь, #скучаю, #скучает.

Только без человека, с которым тебе очень хорошо, чувствуешь себя очень плохо, — добавил он.

Одна из поклонниц актёра спросила, почему он сам не полетел на Каннский кинофестиваль, чтобы быть рядом с Максаковой. И получила неожиданный ответ.

Денег нет, — признался Садальский, поставив грустный смайлик.

В последние годы основным источником доходов Станислава Садальского являются антрепризные спектакли, с которыми он гастролирует по России и ездит за границу. Однако из-за коронавирусных ограничений число выступлений резко сократилось, и многие артисты жалуются на падение заработков в связи с этим.

Ранее Садальский предрёк крах карьеры Светланы Лободы и возмутился словами родных вдовы актёра Леонида Филатова Нины Шацкой, пожаловавшихся на нехватку денег на похороны.