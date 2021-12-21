Российский мультфильм «Боксбалет» попал в шорт-лист премии «Оскар»

Читайте нас в Google Новости

Короткометражный мультфильм «Боксбалет» от российского режиссёра Антона Дьякова вошёл в шорт-лист премии «Оскар». Это следует из списка, представленного американской киноакадемией.

Лента российского режиссёра претендует на премию в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». В шорт-лист попали 15 фильмов, изначально на премию претендовали 82 картины.

Мультфильм «Боксбалет» рассказывает о любви боксёра Евгения и балерины Ольги. Хронометраж ленты — 15 минут. Ранее мультфильм получил главный приз за лучшую анимационную работу на фестивале «Короче» и одержал победу в номинации «Короткий метр» премии «Икар».

Церемония вручения премии «Оскар» состоится в марте 2022 года. Полные списки номинантов опубликуют 8 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в лонг-лист номинантов на премию «Оскар» вошёл фильм российского режиссёра Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Картина претендовала на звание лучшего иностранного фильма. Ранее лента взяла высокую награду на Каннском кинофестивале. В шорт-лист фильму попасть не удалось.