Российский фильм «Разжимая кулаки» вошел в лонг-лист номинантов «Оскара»

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В лонг-лист номинантов на премию «Оскар» вошёл фильм российского режиссёра Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Картина претендует на звание лучшего иностранного фильма, сообщается на официальном сайте премии. Ранее лента взяла высокую награду на Каннском кинофестивале.

Фильм «Разжимая кулаки» рассказывает о девушке из Северной Осетии, которая пытается вырваться из-под строгой опеки отца и начать самостоятельную жизнь. Конкуренцию отечественной ему составят ещё более 90 фильмов из разных стран мира.

Шорт-лист из 15 кинокартин объявят 21 декабря, а само вручение премии пройдёт в Лос-Анджелесе 27 марта.

«Разжимая кулаки» — вторая работа Коваленко, ученицы Александра Сокурова. Фильм снят в Северной Осетии на осетинском языке. Как рассказала режиссёр перед показом 10 июля, большую часть ролей в нём исполняют непрофессиональные актёры. В России лента вышла в прокат 25 сентября.

В июле 2021 года фильм «Разжимая кулаки» получил Гран-при Каннского фестиваля в конкурсной программе «Особый взгляд». Столь высокой награды престижного фестиваля российская картина была удостоена впервые в истории.