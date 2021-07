Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко получил высокую награду в Каннах

Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky/

Совсем недавно появились первые фотографии со съёмок продолжения сериала «Секс в большом городе», а теперь раскрыт и сюжет первых серий. Главная пара культового сериала — Кэрри Брэдшоу и мистер Бига — разводится, пишет People Talk.

Герои Сары Джессики Паркер и Криса Нота в сериале And Just Like That («И вот так...») будут делить совместно нажитое на Манхэттене имущество. Кэрри будет снова одинока, но в продолжении...