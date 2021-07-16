Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко получил высокую награду в Каннах

Картина российского режиссёра Киры Коваленко «Разжимая кулаки» получила гран-при Каннского фестиваля. Столь высокой награды престижного фестиваля российская картина удостоена впервые в истории.

Фильм в Каннах вместе с Кирой Коваленко представлял продюсер Александр Роднянский, который и написал о награде в Instagram.

Гран-при наш! Бесконечно рад за Киру Коваленко и за всех работавших над фильмом прекрасных профессионалов. Сегодняшняя награда — победа российского кино и международное признание нового талантливого режиссёра! — написал Роднянский.

К слову, Кира Коваленко находится в романтических отношениях с другим триумфатором российского кино — Кантемиром Балаговым. Его фильм «Дылда» тоже был отмечен в Каннах в 2019 году в категории «Особый взгляд». Тогда Балагов получил приз за лучшую режиссуру.

Ранее сообщалось, что Каннский кинофестиваль в самом разгаре. Многие российские киноленты уже были показаны европейскому зрителю, а некоторые ещё ждут своего часа. Короткометражка «Почтальон» выиграла главный приз, фильм «Разжимая кулаки» встретили овациями, а права на показ «Петровых в гриппе» приобрели более 15 стран.