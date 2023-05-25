«Разрушила все стереотипы»: Анита Цой объяснила феномен Тины Тернер Анита Цой заявила, что Тина Тернер разрушила все стереотипы о шоу-бизнесе

Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Американская и швейцарская певица, автор песен, актриса и танцовщица

Тина Тернер была легендарной артисткой, которая разрушила все стереотипы о том, что шоу-бизнес только для молодых, заявила NEWS.ru певица Анита Цой. Она призналась, что американская исполнительница была ее кумиром. Цой отметила, что, несмотря на сложную судьбу, в 45 лет Тернер смогла выбраться на большую сцену.

Тина всегда была моим кумиром, душа слезами умывается. Тина Тернер — легендарная певица, она была наипозитивнейшим человеком, которая верила в то, что все у нее будет хорошо, а ведь у нее была достаточно сложная судьба с ее мужем продюсером. Она смогла после 45 вырваться на большую сцену с ресторанных, клубных площадок и показать себя наивысшим образом, получив самые высокие мировые награды. Ее коронная песня Simply the Best говорит о том, что Тина была позитивным человеком и верила в себя, — сказала Цой.

Певица выразила сожаление, что ей не удалось лично познакомиться с Тернер. Цой считает, что американская актриса «прошла жизнь красиво, достойно».

Тина была уважаема, остается любимой среди поклонников и коллег. Я объясняю ее феномен трудолюбием: 90% трудолюбия, остальное — талант, успех и удача, которую она правильно использовала. Она разрушила все стереотипы о том, что шоу-бизнес — бизнес для молодых. Просто красотка, — добавила Цой.

Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет в Швейцарии. Она была обладательницей восьми премий «Грэмми». Журнал Rolling Stone называл ее величайшей певицей современности. Свою карьеру она начала в 1957 году, выпустила девять альбомов. В 2019 году ее ввели в Зал славы музыки Мемфиса. Одна из ее самых известных песен — The Best, а также Proud Mary.