«Пусть он идет к черту»: Прилепин посоветовал Урганту не возвращаться Прилепин потребовал от Урганта ответа о ролике с глумлением над русскими солдатами

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Иван Ургант

Захар Прилепин засомневался в несправедливости критики, с которой в последнее время сталкивается Иван Ургант. Писатель считает, что для этого есть основания, если подтвердится, что телеведущий опубликовал в соцсетях ролик, где украинские боевики глумятся над русскими солдатами. Об этом Прилепин заявил в эфире программы «Легенда» на RTVI.

Мне важен ответ Урганта на вопрос: размещал ли он в своем блоге в соцсети клип того музыканта из «Бумбокса», где мочатся на русские танки, где показывают русские трупы и обещают всем русским отстрелить башку. Если он реально это выкладывал, то пусть в Россию не возвращается, — сказал писатель.

Публицист отметил, что телеведущий Российской Федерации, который постоянно присутствует на экране, никогда не может позволить себе публиковать подобного рода клипы. И даже если у него есть такое мнение, пусть он его оставит при себе, уверен общественный деятель.

Если это имеет отношение к Ивану, пусть он идет к черту, потому что у меня там товарищи, они мертвые лежат, они погибли, понимаете... И не может телеведущий Российской Федерации, который на экране перед нами маячит, такие клипы выкладывать никогда — ни в России, ни в любой другой стране мира. Даже если у него такое мнение, пусть он его засунет себе куда-нибудь, — заключил Прилепин.

Ранее Иван Ургант ответил на слова Алексея Потапенко, известного как Потап, о звонке после начала спецоперации. Украинский музыкант утверждал, что телеведущий плакал в трубку и просил прощения.