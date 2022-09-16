«Пугачева узурпировала власть в „Песне года“, выбросила нас как балласт» Конфликт с Пугачевой, распавшиеся браки и моржевание вместо скальпеля пластического хирурга: тетя Лина из «Спокойной ночи, малыши!» отмечает 80-летие

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Диктор Центрального телевидения СССР в 1980-е годы, ведущая «Песни года», «Утренней почты» и «Спокойной ночи, малыши!», народная артистка России Ангелина Вовк отмечает 80-летие.

NEWS.ru вспоминает цитаты из интервью разных лет любимицы детей и их родителей всего Советского Союза.

О воспитании

— Как мне нравилось работать для детей! Во мне всегда было много детского. Я до 16 лет играла в куклы. Это сейчас девочки в 11 лет рожают, а в наше время [подобного и близко не было]... Нам, например, не разрешалось в школу ходить в капроне, лишь на выпускной вечер было позволено надеть вечернее платье, туфли и тонкие чулки. А так — чулки в резинку, школьная форма. Думаю, в этом есть своя прелесть. Когда детей воспитывают в строгости, из них получаются хорошие люди — это я по себе знаю. (Смеется.)

О горбачевской перестройке

— Когда началась перестройка, я очень радовалась, ходила и всех поздравляла с новой жизнью и с новым счастьем. Вот один раз подошла я, такая счастливая, с поздравлениями к нашему диктору Виктору Балашову, а он мне и говорит: «Не радуйтесь раньше времени, моя милая, это не закат коммунизма, это сумерки цивилизации». Тогда я не поняла, что он имел в виду, а теперь с ним полностью согласна.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Ангелина Вовк

О распавшемся первом браке с диктором Геннадием Чертковым

— В разводе нельзя винить кого-то одного, всегда виноваты двое...

Я очень любила своего первого мужа, мы прожили, как я считаю, счастливо шестнадцать лет. Но... у нас не было детей. Наверное, в этом основная причина, по которой распался мой первый брак.

Я бы с удовольствием родила, и Геннадий тоже хотел ребенка. Но у меня были большие проблемы со здоровьем, я перенесла несколько операций.

О распавшемся втором браке с художником из Чехословакии

— Я никак не могла решиться уехать в Чехословакию насовсем. И Индржик никак не хотел переезжать в Советский Союз. Тогда магазины были пустые. Индржик говорил: «Я здесь умру от голода». Его пугало то, что люди в очередях скандалят, толкаются. Я, когда приезжала в Чехословакию, чувствовала себя как-то неуютно. В очередях все стоят спокойно, никто сбоку не влезает... Так и продолжался наш брак — то я к нему еду, то он ко мне... Потом он просто устал ждать.

О цензуре на телевидении

— Конечно, хорошо, что сегодня на телевидении нет цензуры, но, с другой стороны, это и большая беда. Человек пустой — он и на экране пустой. Вот сейчас, например, там столько женщин — хорошеньких, миленьких, но послушайте, как они говорят в эфире! Значит, она симпатична кому-то из начальников, или с кем-то спит (давайте называть вещи своими именами!), или у нее папа богатый. Профессиональные качества этой девочки в таком случае уже не имеют никакого значения.

В советское время за работой дикторов в эфире следили педагоги — они занимались сценической речью, давали уроки мимики и жестов, этикета. Большинство нынешних ведущих, кажется, не знают даже, что это такое.

А новостные передачи? На протяжении целой недели утром, днем, вечером я вижу одно и то же лицо. Я устаю от этого лица. У нас все-таки многонациональная страна. Почему же не взять ведущими людей разных национальностей: чукчу, киргизку, татарина, еврейку... Пусть ведут новости в очередь, как на всех уважаемых каналах в мире.

О том, как из-за Пугачевой ушла из «Песни года»

— Алла повела себя некорректно по отношению к ведущим. Она подмяла все под себя, узурпировала власть. И нас с Женей Меньшовым выбросила за борт как ненужный балласт.

При этом «Песню года» в прошлом году мы готовили вместе с Аллой Борисовной. Был сценарий, в котором расписаны роли всех ведущих. Но после нашего первого выхода на сцену все вдруг изменилось. Ту работу, которую должны были делать мы с Женей, за нас делала Алла Борисовна. У меня возникло ощущение, что это была какая-то договоренность между ней и Игорем Крутым, чтобы нам оставить только рекламу, за которую мы, впрочем, не получили ни копейки.

В общем, Пугачева нас просто убрала со сцены. Когда я увидела, что события развиваются таким образом, я просто встала и ушла.

О современной музыке

— Сегодня залы ломятся от желающих послушать сомнительных певцов. Это не творчество, не музыка, это не стихи. Я не хочу ни в коей мере обижать их, но должна же быть какая-то человеческая совесть, которая помогала бы исполнителю задуматься: имеет он право выйти на сцену, если ему нечего сказать зрителям?

А современные песни? Какая-нибудь юная красавица, не имеющая ни голоса, ни слуха, поет незамысловатую песенку, а потом ее крутят на музыкальных каналах, радио, дискотеках... Ведется определенная политика оболванивания людей. Мне очень жаль молодежь, которая растет на таких примерах.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Ангелина Вовк во время праздника проводов русской зимы, 1998 год

О своем увлечении моржеванием

— Я убеждена: холодная вода дает человеку очень сильный заряд положительной энергии, а все плохое забирает. Так что я всем советую: если в вашей жизни накопилось много отрицательного — купайтесь в проруби! И Бог вам поможет! Я хожу в бассейн «Чайка», занимаюсь аквааэробикой, посещаю спортзал... Стараюсь поддерживать физическую форму, хотя, чего греха таить, иногда приходится превозмогать себя: с годами организм все больше хочет комфорта, тепла.

О том, что «годы летят»

— Я ощущаю себя молодой, и в этом конфликт моей натуры. Потому что внешне возраст, конечно же, виден, время идет, и его трудно остановить.

Конечно, можно сделать какие-то радикальные перемены с помощью скальпеля. Но я думаю, что на это все-таки не решусь. Во-первых, не знаешь, какие будут последствия. Во-вторых, как бы женщина ни меняла себя с помощью скальпеля — возраст все равно виден. Лучше сохранять себя нормальным, естественным путем.

Заниматься спортом, бывать побольше на воздухе, уделять внимание себе, посещать косметологов. Конечно, я что-то делаю, предпринимаю... Надеюсь, что выгляжу не так уж древне. (Смеется.) Поэтому меня не пугает, что время идет вперед. Это жизнь... Одно поколение сменяет другое. В общем, как женщина, я не очень люблю обсуждать свой возраст, но годы свои не скрываю.