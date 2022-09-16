Диктор Центрального телевидения СССР в 1980-е годы, ведущая «Песни года», «Утренней почты» и «Спокойной ночи, малыши!», народная артистка России Ангелина Вовк отмечает 80-летие.

NEWS.ru вспоминает цитаты из интервью разных лет любимицы детей и их родителей всего Советского Союза.

О воспитании

— Как мне нравилось работать для детей! Во мне всегда было много детского. Я до 16 лет играла в куклы. Это сейчас девочки в 11 лет рожают, а в наше время [подобного и близко не было]... Нам, например, не разрешалось в школу ходить в капроне, лишь на выпускной вечер было позволено надеть вечернее платье, туфли и тонкие чулки. А так — чулки в резинку, школьная форма. Думаю, в этом есть своя прелесть. Когда детей воспитывают в строгости, из них получаются хорошие люди — это я по себе знаю. (Смеется.)

О горбачевской перестройке

— Когда началась перестройка, я очень радовалась, ходила и всех поздравляла с новой жизнью и с новым счастьем. Вот один раз подошла я, такая счастливая, с поздравлениями к нашему диктору Виктору Балашову, а он мне и говорит: «Не радуйтесь раньше времени, моя милая, это не закат коммунизма, это сумерки цивилизации». Тогда я не поняла, что он имел в виду, а теперь с ним полностью согласна.

Ангелина ВовкФото: Pravda Komsomolskaya/Russian LookАнгелина Вовк

О распавшемся первом браке с диктором Геннадием Чертковым

— В разводе нельзя винить кого-то одного, всегда виноваты двое...

Я очень любила своего первого мужа, мы прожили, как я считаю, счастливо шестнадцать лет. Но... у нас не было детей. Наверное, в этом основная причина, по которой распался мой первый брак.

Я бы с удовольствием родила, и Геннадий тоже хотел ребенка. Но у меня были большие проблемы со здоровьем, я перенесла несколько операций.

О распавшемся втором браке с художником из Чехословакии

— Я никак не могла решиться уехать в Чехословакию насовсем. И Индржик никак не хотел переезжать в Советский Союз. Тогда магазины были пустые. Индржик говорил: «Я здесь умру от голода». Его пугало то, что люди в очередях скандалят, толкаются. Я, когда приезжала в Чехословакию, чувствовала себя как-то неуютно. В очередях все стоят спокойно, никто сбоку не влезает... Так и продолжался наш брак — то я к нему еду, то он ко мне... Потом он просто устал ждать.

О цензуре на телевидении

— Конечно, хорошо, что сегодня на телевидении нет цензуры, но, с другой стороны, это и большая беда. Человек пустой — он и на экране пустой. Вот сейчас, например, там столько женщин — хорошеньких, миленьких, но послушайте, как они говорят в эфире! Значит, она симпатична кому-то из начальников, или с кем-то спит (давайте называть вещи своими именами!), или у нее папа богатый. Профессиональные качества этой девочки в таком случае уже не имеют никакого значения.

В советское время за работой дикторов в эфире следили педагоги — они занимались сценической речью, давали уроки мимики и жестов, этикета. Большинство нынешних ведущих, кажется, не знают даже, что это такое.

А новостные передачи? На протяжении целой недели утром, днем, вечером я вижу одно и то же лицо. Я устаю от этого лица. У нас все-таки многонациональная страна. Почему же не взять ведущими людей разных национальностей: чукчу, киргизку, татарина, еврейку... Пусть ведут новости в очередь, как на всех уважаемых каналах в мире.

О том, как из-за Пугачевой ушла из «Песни года»

— Алла повела себя некорректно по отношению к ведущим. Она подмяла все под себя, узурпировала власть. И нас с Женей Меньшовым выбросила за борт как ненужный балласт.

При этом «Песню года» в прошлом году мы готовили вместе с Аллой Борисовной. Был сценарий, в котором расписаны роли всех ведущих. Но после нашего первого выхода на сцену все вдруг изменилось. Ту работу, которую должны были делать мы с Женей, за нас делала Алла Борисовна. У меня возникло ощущение, что это была какая-то договоренность между ней и Игорем Крутым, чтобы нам оставить только рекламу, за которую мы, впрочем, не получили ни копейки.

В общем, Пугачева нас просто убрала со сцены. Когда я увидела, что события развиваются таким образом, я просто встала и ушла.

О современной музыке

— Сегодня залы ломятся от желающих послушать сомнительных певцов. Это не творчество, не музыка, это не стихи. Я не хочу ни в коей мере обижать их, но должна же быть какая-то человеческая совесть, которая помогала бы исполнителю задуматься: имеет он право выйти на сцену, если ему нечего сказать зрителям?

А современные песни? Какая-нибудь юная красавица, не имеющая ни голоса, ни слуха, поет незамысловатую песенку, а потом ее крутят на музыкальных каналах, радио, дискотеках... Ведется определенная политика оболванивания людей. Мне очень жаль молодежь, которая растет на таких примерах.

Ангелина Вовк во время праздника проводов русской зимы, 1998 годФото: Юрий Абрамочкин/РИА НовостиАнгелина Вовк во время праздника проводов русской зимы, 1998 год

О своем увлечении моржеванием

— Я убеждена: холодная вода дает человеку очень сильный заряд положительной энергии, а все плохое забирает. Так что я всем советую: если в вашей жизни накопилось много отрицательного — купайтесь в проруби! И Бог вам поможет! Я хожу в бассейн «Чайка», занимаюсь аквааэробикой, посещаю спортзал... Стараюсь поддерживать физическую форму, хотя, чего греха таить, иногда приходится превозмогать себя: с годами организм все больше хочет комфорта, тепла.

О том, что «годы летят»

— Я ощущаю себя молодой, и в этом конфликт моей натуры. Потому что внешне возраст, конечно же, виден, время идет, и его трудно остановить.

Конечно, можно сделать какие-то радикальные перемены с помощью скальпеля. Но я думаю, что на это все-таки не решусь. Во-первых, не знаешь, какие будут последствия. Во-вторых, как бы женщина ни меняла себя с помощью скальпеля — возраст все равно виден. Лучше сохранять себя нормальным, естественным путем.

Заниматься спортом, бывать побольше на воздухе, уделять внимание себе, посещать косметологов. Конечно, я что-то делаю, предпринимаю... Надеюсь, что выгляжу не так уж древне. (Смеется.) Поэтому меня не пугает, что время идет вперед. Это жизнь... Одно поколение сменяет другое. В общем, как женщина, я не очень люблю обсуждать свой возраст, но годы свои не скрываю.

 

 

 

 