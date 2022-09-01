«Возможно, и мне»: критик о желании Пугачевой «набить морду» Критик Бабичев предположил, кому Пугачева могла бы «набить морду»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачёва

Все люди, которые считают своим долгом высказаться на тему отъезда примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, стараются создать хайп, рассказал в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. У критика сложилось впечатление, что была дана команда «фас» в связи с возвращением певицы в Москву и последними высказываниями Галкина. Бабичев предположил, что Пугачева хотела бы «набить морду» даже ему.

Возможно, и мне, потому что в последнее время растиражировалась информация, где я говорил, почему она отмалчивается по поводу спецоперации, но это вряд ли, потому что мы с ней один раз виделись, особо не знакомы. Если серьезно, много кто в последнее время ввиду отъезда и долгого отсутствия Пугачевой и Галкина в стране высказывается на этот счет. И те, кто знакомы с ситуацией, и те, кто не знаком. Все стараются сделать хайп на этой теме, считают своим долгом высказаться, — отметил Бабичев

Музыкальный критик полагает, что по приезде в Россию Пугачевой предстоит много работы, ей придется «восстанавливать свою репутацию», которая была подпорчена «силами недоброжелателей».

Силами недоброжелателей, в том числе в СМИ, имя Пугачевой втоптали в грязь. Конечно, если мы говорим о том, что это когда-то было имя №1 на нашей эстраде, не гоже оставлять ситуацию такой, какая она есть сейчас. Нужно находить антикризисные решения, и я думаю, она это будет сейчас решать, — подытожил Бабичев.

1 сентября Пугачева отвела своих детей-близнецов Гарри и Лизу на линейку в Первую Московскую гимназию при МГУ имени Михаила Ломоносова. Отвечая на вопрос журналиста, что певица первым делом хотела сделать после возвращения в Москву, Пугачева ответила, что «набить морду одному человеку». Она не назвала его имя.