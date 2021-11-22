«Хочется застрелить телевизор»: не пора ли закрыть «голубые огоньки»

Федеральные телеканалы вовсю снимают праздничные шоу, которые покажут в ночь на 1 января 2022-го. Состав артистов и ведущих «Новогодней ночи на Первом канале» и «Голубого огонька» на «России 1», собирающих наибольшую аудиторию у телеэкранов, останется прежним: Филипп Киркоров, Николай Басков, София Ротару, Андрей Малахов, Сергей Лазарев, Стас Михайлов и др. При этом каждый раз новогодние музыкальные программы вызывают всё большее недовольство россиян, считающих этот формат пережитком советского прошлого. Зрители жалуются на однообразность шоу и стандартный набор звёзд. Что думают об этих упрёках эксперты и сами артисты, кто смотрит «голубые огоньки» и надо ли их закрыть, выяснил NEWS.ru.

Как появились «голубые огоньки»

«Голубые огоньки» стали выходить в начале 1960-х годов на фоне либерализации политики Советского Союза в области искусства. Тогда же ЦК КПСС приняло постановление «О дальнейшем развитии советского телевидения», приравняв ТВ к печати и радио.

Партия велела внести в телевизионное вещание больше душевности и дружеских бесед, а телевизионщики, благодарные за внезапную «оттепель», активно взялись за исполнение поручения. Идея «голубых огоньков» появилась после открытия в 1960 году молодёжного кафе в Москве на улице Горького, где проходили диспуты и выступления артистов. Советские телеменеджеры позаимствовали идею и создали «уютное кафе» в эфире.

Изначально шоу не было новогодним — оно носило разные названия и выходило еженедельно по субботам. Название «Голубой огонёк» закрепилось из-за чёрно-белых телевизоров «Рекорд», которые имели синеватое свечение. Спустя время программу стали транслировать лишь по крупным праздникам: на 8 Марта, 1 Мая, Новый год. И вскоре «Голубой огонёк» в знакомом нам формате превратился в символ главного праздника — Нового года.

В советские годы предложение выступить в «Голубом огоньке» было заманчивым для любого артиста. Участниками шоу становились ведущие деятели культуры и искусства и передовики производства. В 1962 году, например, гостем программы был Юрий Гагарин, он же стал ведущим одного из «Огоньков», посвящённых 8 Марта.

Что происходит с рейтингом «голубых огоньков»

С годами репутация «Голубого огонька» пошатнулась, и в последнее время некогда самое долгожданное новогоднее шоу стало поводом для критики, шуток и возмущений. Собственные варианты «огоньков» представляют все телеканалы, однако все они похожи друг на друга, что является поводом для упрёков в эксплуатации устаревшего формата и отсутствии сюрпризов для зрителя.

Рейтинг праздничных программ за последние три года сильно не изменился: по данным ведущей исследовательской компании Mediascope , он варьируется в пределах 6–13%. Так, самой популярной программой (после обращения президента) в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года среди целевой аудитории 4+ стала «Новогодняя ночь на Первом канале» (рейтинг 10,5%, доля 26,4%). Далее с приличным отставанием (уступив место советским фильмам «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Любовь и голуби», «Служебный роман») идут «Новогодняя Маска» на НТВ (рейтинг 6,3%, доля 15,9%), «Новогодний парад звёзд» на «России 1» (рейтинг 6,2%, доля 16,2%), «Голубой огонёк на Шаболовке» на «России 1» (рейтинг 4,9%, доля 20,6%). При этом стоит учесть, что новогодняя ночь — период, когда телевизоры большинства россиян остаются включёнными, работая скорее фоном во время подготовки праздничных блюд и застолий.

В беседе с NEWS.ru звёздный промоутер Юрий Борисов поделился наблюдением о снижении интереса зрителей к «голубым огонькам» и своим мнением о причинах такого поведения аудитории.

Раньше появление певца в «Голубом огоньке» видела буквально вся страна — сейчас этого нет и близко. Сегодня молодёжь вообще дома не сидит на Новый год. Правда, сейчас коронавирус, неизвестно, что будет на Новый год. Но в целом молодёжь не тусит по домам, — объяснил Борисов.

Эксперт рассказал, что современные артисты воспринимают участие в «огоньках» лишь как дополнительный «плюсик» в своей работе. Съёмки в новогодних шоу, по его словам, «повышают уровень пафоса в тусовке, но глобально ничего не дают».

Почему Меладзе и Фадеев выступили против «голубых огоньков»

В конце 2020 года «Голубой огонёк» стал причиной скандала. Один из завсегдатаев новогодних эфиров, певец Валерий Меладзе, неожиданно призвал коллег отказаться от съёмок в праздничном шоу. Он возмутился ограничениями на проведение спектаклей и концертов, введёнными из-за пандемии и негативно сказавшимися на доходах звёзд, и предложил всем артистам отказаться от съёмок в новогодних программах, предположив, что так они смогут обратить внимание на бедственное положении индустрии.

Тогда у Меладзе почти не нашлось единомышленников, большинство звёзд всё-таки остались верны традиции. Однако в отношении к «огонькам» в артистической среде нет единства. За три года до «бойкота Меладзе» резко против новогодних шоу выступил продюсер Максим Фадеев. Он назвал их сценарии «безвкусицей», а воплощение — «верхом пошлости».

Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке! Будучи ребёнком, я смотрел те же каналы, и, видимо, из музруков никто не поменялся, пока я рос! Мне интересно, сколько просуществует ещё в таком виде «развлекательное» телевидение? Неужели они не видят, что это просто уже стыдно! Уже в Интернете выпуски простых блогеров популярней, чем на этих пафосных двух кнопках! Жаль наших артистов, которые по привычке соглашаются участвовать в «Бале у Сатаны»! Господи, когда закончатся эти «Песни года» и «голубые огоньки»? — отмечал Фадеев.

Образное сравнение «голубых огоньков» с «Балом Сатаны» неслучайно. В Сети можно найти сразу несколько роликов, сделанных теми пользователями Интернета, которые не находят в новогодних программах ничего привлекательного. Чтобы показать, по их выражению, «всю адовость „огоньков“», народные умельцы наложили на стандартное праздничное видео с участием звёзд музыку Игоря Корнелюка из фильма «Мастер и Маргарита» (сцена «Бал у Воланда»). Заслуженный артист России, композитор Владимир Пресняков — старший признался NEWS.ru, что был впечатлён одним из подобных видео.

Я даже пришёл в лёгкий ужас, когда вдруг увидел, как под замечательную музыку «Бал у Сатаны» Корнелюка подставили участников «голубого огонька» с шампанским. Мне стало страшно оттого, что эта музыка так подошла к этому всему, — рассказал Пресняков.

Нужно ли «омолодить» «голубые огоньки» тиктокерами и рэперами

В последние годы создатели новогодних шоу стали экспериментировать, чтобы привлечь к экранам не только старшее поколение зрителей, но и молодёжь. В «огоньках» в разные годы участвовали группа «Ленинград», певица Монеточка, IOWA. В этом году на канале «Россия 1» ожидается появление Дани Милохина. По мнению Юрия Борисова, это ошибочный ход: сделать шоу «для всех» невозможно, и телепродюсерам стоит задумываться в первую очередь о предпочтениях целевой аудитории.

Из года в год это (новогодние шоу. — NEWS.ru) становится всё хуже и хуже. Хочется просто застрелить телевизор. Я безумно уважают телеменеджеров, но когда людям 60 лет и больше, они вряд ли хорошо поймут тех, кому 18. При этом каналы пытаются заигрывать с 18-летними. Однако молодёжь, которая понимает, кто такая Монеточка, не смотрит эту историю. А те люди, которые смотрят, рассчитывают увидеть Лолиту, Олега Газманова, но вдруг видят что-то непонятное, переключают, — подчеркнул эксперт.

Борисов назвал решение «миксовать Олю Бузову и Лолиту» «идиотским». Но противоположное мнение высказал в беседе с NEWS.ru 37-летний певец Александр Панайотов. Артист признался, что будет принимать участие в предстоящем «голубом огоньке». Претензии к качеству новогодних программ он считает «высосанными из пальца» и не поддерживает позицию о необходимости их закрытия.

Я за «голубые огоньки» и сам с удовольствием их смотрю. Это такая традиция, в этом нет ничего плохого. Другое дело, что можно менять форматы и как-то преподносить по-новому, но Первый канал с этим справляется, мне кажется. Сейчас ведь время общедоступности, когда у всех есть выбор. И если ты не хочешь смотреть, выключи телевизор, смотри YouTube. Мне кажется, все эти возмущения высосаны из пальца, — объяснил NEWS.ru Панайотов.

При этом певец поддержал идею привлечения к старым шоу современных артистов, в том числе рэперов и тиктокеров. По мнению Панайотова, талантливые люди смогут вписаться в новогодний «огонёк» и выступить вместе со Львом Лещенко или Софией Ротару.

Владимир Пресняков — старший в разговоре с NEWS.ru признался, что не представляет Лещенко и Моргенштерна на одной сцене, но

согласился с мнением о том, что новогодние «огоньки» часто бывают скучными и стали слишком привычными для зрителя. При этом артист призвал считаться с людьми, которые любят и смотрят эти передачи.

Всё-таки «огоньки» в большинстве своём смотрят люди немолодого возраста. Молодые тусуются в это время на улице. Нужно приглашать в такие программы побольше новых артистов, ведь есть множество талантов в разных передачах. Например, в «Голосе», — отметил Пресняков.

Юрий Борисов допустил, что выходом из сложившейся ситуации может стать «омоложение» команды телевизионщиков, которые утверждают сценарии шоу и занимаются их воплощением на экране. Это позволит, по его мнению, тоньше чувствовать аудиторию и её предпочтения, сделать «огоньки» более соответствующими духу времени. Он объяснил, что новогодние шоу мало меняются из-за «лени создателей», их боязни проявить инициативу и в случае неудачного эксперимента потерять работу. Именно поэтому, по словам Борисова, продюсеры предпочитают «тихо мирно гнить и стагнировать вместе с тем, что они делают».