«Все не зря»: Пугачева в компании Урганта появилась на премьере в театре Пугачева отметилась на премьере в Театре Нация в компании Урганта с супругой

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачёва

Алла Пугачева появилась на светском мероприятии в Москве. Певица посетила премьеру спектакля «Кабаре» в Театре Наций, о чем в личном блоге сообщила журналистка Лаура Джугелия.

Пугачева пришла на спектакль в компании дочери Кристины Орбакайте. Она снялась для совместного фото в компании артистов и Ивана Урганта с супругой. Для посещения светского мероприятия артистка выбрала строгий черный брючный костюм, образ дополнили очки в темной оправе.

На фото Пугачева выглядит совершенно счастливой, несмотря на всю критику в свой адрес. Сияет улыбкой и лицо вернувшегося в Россию Ивана Урганта.

Фото опубликовал режиссер спектакля «Кабаре» Евгений Писарев, который подписал снимок:

Все не зря!

Ранее депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев раскритиковал вздумавшую поучать жизни россиян Аллу Пугачеву. В своем блоге политик сыронизировал над пафосным приездом певицы, которая с ноги открыла дверь Rolls-Royce, «натужно изображая радость».