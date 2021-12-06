Певица из Екатеринбурга Клава Кока получила премию «Песня года», сообщает издание «КП-Екатеринбург». Прошедший в Москве концерт стал юбилейным — премии исполнилось 50 лет.

Клава Кока поделилась эмоциями от победы в соцсетях и выложила снимки с другими участниками фестиваля: с Филиппом Киркоровым и его дочкой Аллой-Викторией, с блогером Даней Милохиным и музыкантом Давидом Манукяном (Dava).

Моя первая «Песня года». Переполняют эмоции! На одной сцене с легендами; теперь хочу стать «народной артисткой России», — заявила певица в Instagram.

«Песня года» — телевизионный фестиваль песни, проводящийся с 1971 года. В 2021 году было решено провести его рамках и юбилейный концерт, и концерт молодых исполнителей.

Ранее Клава Кока заявила о желании зарабатывать $1 млн в месяц. Исполнительница объяснила, что будет «прикольно» получать такую сумму. Она вспомнила, как радовалась первому миллиону рублей, а также когда накопила аналогичную сумму на банковском счёте.

Певица подчеркнула, что любит деньги, так как они дали ей независимость и уверенность в себе. Благодаря им она не ищет обеспеченного мужчину и помогает семье. При этом Клава добавила, что ей будет комфортно с любой зарплатой, так как она не транжира и знает цену деньгам.