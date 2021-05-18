Ангелина Вовк рассказала о домогательствах со стороны режиссёра

https://static.news.ru/photo/fa30ed5e-b7d4-11eb-ae13-96000091f725_660.jpg Ангелина Вовк Фото: ангелинавовк.рф

Телеведущая Ангелина Вовк призналась, что в молодости оказалась в ситуации, схожей с той, что произошла с актрисой Еленой Прокловой, рассказавшей о сексуальных домогательствах. 78-летняя телезвезда сообщила об этом в эфире НТВ.

Вовк рассказала, что в возрасте 22 лет она поехала на кинопробы в Одессу. Режиссёр при этом начал оказывать ей знаки внимания, пригласив сначала на концерт, потом — в ресторан.

Я была догадливой девушкой, я понимала, что за этим последует. Я написала маме, что актрисы из меня не будет, так как режиссёр положил на меня глаз, — сказала она в эфире телеканала.

Мать посоветовала будущей ведущей «Спокойной ночи, малыши!» вернуться домой, что она и сделала, но режиссёр всё равно утвердил её на роль. Однако больше они между собой не общались.

По мнению Вовк, Прокловой и другим юным девушкам, ставшим жертвами домогательств, необходимо было обратиться к родителю.

Ранее Проклова рассказала, что в юношестве пережила приставания со стороны взрослого коллеги по цеху на съёмочной площадке. Зрители посчитали, что речь про Табакова, который участвовал вместе с 15-летней Прокловой в картине «Гори, гори, моя звезда».

Позже вдова Олега Табакова Марина Зудина решила извиниться перед Еленой Прокловой за то, что напала не неё после неожиданного признания в сексуальных домогательствах от известного актёра.