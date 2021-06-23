Умер объявивший о полёте Гагарина диктор

Ушёл из жизни советский диктор, радиоведущий и народный артист России Виктор Балашов. Именно он 12 апреля 1961 года объявил о полёте первого космонавта Юрия Гагарина. О его смерти сообщил телеканал «Россия 24».

Мужчине было 96 лет. Причина смерти в настоящий момент неизвестна.

Балашов родился в столице в 1924 году. Он занимался самбо и был чемпионом Москвы по этому виду спорта. Он участвовал во Второй мировой войне, а в 1944 году, после трёх ранений и контузии, начал работу на Всесоюзном радио.

Он был учеником Юрия Левитана, а позже работал на Центральном телевидении.

Он вёл передачи «Огонёк», «Время» и «Победители», а также дублировал фильмы.

Статус народного артиста России Балашов получил в 1997 году. В 2015 году он получил орден Почёта за заслуги в развитии культуры и искусства, телерадиовещания и печати.

Ранее в Мадриде открыли памятник первому человеку в космосе Юрию Гагарину. В открытии монумента приняли участие градоначальник Хосе Луис Мартинес-Алмейда и посол России Юрий Корчагин.