«Дурновкусная тетка»: журналист Медведев оценил высказывания Пугачевой Журналист Андрей Медведев назвал нелепыми и смешными поучения Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев раскритиковал вздумавшую поучать жизни россиян Аллу Пугачеву. В своем блоге политик сыронизировал над пафосным приездом певицы, которая с ноги открыла дверь Rolls-Royce, «натужно изображая радость».

Дурновкусная тетка, игриво открывающая ногой дверь Rolls-Royce, и натужно изображающая радость, всерьез полагает, что ее рассуждения действительно кому-то интересны. Нужно обладать, конечно, очень специфической душой, чтобы снимать видео с Rolls-Royce в то время, когда молодые русские парни сражаются против неонацизма, — с иронией отреагировал на постановку журналист ВГТРК.

Журналист выразил удивление тому, как Пугачева делает вид, что ничего не происходит, когда ее муж за границей исходит ядом в адрес соотечественников.

Конечно, надо иметь весьма специфический ум, чтобы сначала сбежать в Израиль, потом вернуться и сделать вид, что ничего не было, при том, что твой муж (муж? Правда? Неважно, впрочем) жжет напалмом русофобии на концертах, — съязвил депутат.

Медведев уверен, что на фоне происходящего в стране мнение Пугачевой вообще не имеет смысла.

И на фоне этого всего тетушка пытается объяснить, как надо правильно жить, и как надо понимать текущий момент нашим людям, которые отправляют, отрывая от своих невеликих пенсий и зарплат по 50, по 100, по 500 рублей на помощь армии, на закупку коптеров и медицины, — упрекнул певицу политик.

Это само по себе неинтересно, смешно и нелепо отметил Медведев.

Потому что рудимент, как известно из курса биологии, — это орган или элемент бывший важным на предшествующих стадиях существования организма. А сейчас у государственного и социального организма совершенно другая стадия, — резюмировал депутат.

Ранее народная артистка России Алла Пугачева заявила, что вместе со смертью единственного президента СССР Михаила Горбачева ушла эпоха свободы. В своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) она написала, что при правлении политика Россия не была «империей зла», а люди не боялись за будущее своих детей.