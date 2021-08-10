«Прислали видос»: Скабеева показала ещё одно видео с Кабаевой

Ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева показала новое видео с Алиной Кабаевой, которое не вошло в эфир программы. Фрагмент ещё одной записи Скабеева опубликовала в своём Telegram-канале.

Комментарий Алины Кабаевой относительно судейства во время соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, в результате которого российская спортсмена Дина Аверина лишилась золотой медали, наделал много шума в Сети. Интервью Кабаевой в эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1» стало первым появлением олимпийской чемпионки на людях за последние три года. Зрители отметили кольцо на безымянном пальце экс-гимнастки и эффектное красное платье.

Скабеева рассказала, как ей удалось выйти на связь с Алиной Кабаевой, которая крайне редко даёт интервью.

Никакой конспирологии. И Ляйсан ни при чём. Через Ирину Винер-Усманову узнала телефон помощницы. Позвонила. Получила ответ, что Алина там, где нет устойчивой интернет-связи, поэтому выйти в прямой эфир не удастся. При этом Алина с удовольствием согласилась ответить на любые вопросы. В записи, — объяснила Ольга Скабеева.

Ведущая призналась, что сначала отправила вопросы Алине Кабаевой, а уже через час ей «прислали видос». Скабеева выложила в Telegram новый отрывок видео, не вошедший в телеэфир.

Наказать нас никто не может — руки коротки, но завидовать могут, — говорит Алина Кабаева на этих кадрах.

Ранее Кабаева объяснила, почему считает победу израильской спортсменки Линой Ашрам незаслуженной, ставшей результатом недобросовестной работы судей на Олимпиаде. По словам спортсменки, Дина Аверина «сделала всё хорошо», а уронившую ленту израильтянку за её ошибку по правилам должны были наказать гораздо строже, чем это было сделано.