Кабаева объяснила провал Авериной на Олимпиаде в Токио

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева возмутилась оценками судей за выступление россиянки Дины Авериной. В эфире телеканала «Россия 1» она назвала ситуацию «вопиющим случаем» и рассказала, почему судьи не хотели победы нашей спортсменки.

Когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала всё хорошо, без ошибок, ей выставляли оценки шесть минут, хотя в нашем виде спорта, если ты делаешь всё хорошо, без ошибок, можно подождать минуту, две, но не шесть минут. О чём это говорит? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку, — считает Кабаева.

По её словам, занявшая первое место Линой Ашрам, бесспорно, талантливая «художница», но она допустила грубую ошибку, за которую должны были снять один балл.

С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры, — подытожила она.

Российские гимнастки впервые с 1996 года не смогли завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье в рамках Олимпийских игр. 7 августа Дина Аверина завоевала серебро, уступив лидерство представительнице Израиля Лине Ашрам. Последняя стала победительницей соревнований вопреки серьёзной ошибке, совершённой во время упражнений с лентой.

Ранее актриса Мария Кожевникова назвала золотую медаль израильской спортсменки «незаслуженной победой» и «позором» судейству.