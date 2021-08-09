Кожевникова высмеяла Утяшеву после слов о проигрыше Авериной

Мастер спорта по художественной гимнастике, актриса Мария Кожевникова прокомментировала скандальное высказывание чемпионки Европы Ляйсан Утяшевой, заявившей о своём восхищении выступлением израильской гимнастки Линой Ашрам. Она назвала золотую медаль спортсменки «незаслуженной победой» и «позором» судейству.

Вырвала? Не дрогнув? С такой потерей предмета это незаслуженная победа! И позор судьям, — заявила Кожевникова в комментарии на странице Утяшевой в Instagram.

Жена юмориста Павла Воли пыталась сгладить негативные эмоции, пояснив, что все спортсменки выступили достойно. Она отметила, что претензии должны быть не к гимнасткам, а к судьям.

Девочки все достойные, все старались. А умалять достоинств конкурента — это не по-спортивному, — подытожила Утяшева.

Пост Ляйсан Утяшевой, в котором та заявила, что израильская гимнастка «вырвала у российской спортсменки победу» на Олимпиаде в Токио, вызвал массу недовольства. На него отреагировала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. Она заявила, что Ляйсан Утяшева никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье, поэтому комментировать произошедшее с Диной Авериной не имеет никакого права.

Российские гимнастки впервые с 1996 года не смогли завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье в рамках Олимпийских игр. Сегодня, 7 августа, Дина Аверина завоевала серебро, уступив лидерство представительнице Израиля Лине Ашрам. Последняя стала победительницей соревнований вопреки серьёзной ошибке, совершённой во время упражнений с лентой.