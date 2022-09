Принт за 5 тысяч, книга — за миллион. Сколько стоит искусство на Cosmoscow Ярмарка показала тренды российского совриска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В десятый раз главная ярмарка современного искусства Cosmoscow демонстрирует посетителям Гостиного Двора лучшие предметы современного искусства. Арт-проекты, живопись, NFT, видеоарт, скульптуры, перформансы и многое другое. В этот раз на ярмарку приехали 72 галереи, 13 из которых показывают работы иностранных художников. Судя по числу участников, разнообразию работ и интересу публики, говорить о кризисе в этой сфере пока рано. Однако цены на работы стали на порядок ниже по сравнению с прошлым годом. NEWS.ru присмотрелся к самым любопытным экспонатам.

Что такое Cosmoscow в Москве и как он устроен

Cosmoscow — это главное событие в мире российского современного искусства. Здесь задаются тренды и определяется перспективы и направления дальнейшего развития всех видов визуального искусства.

Юбилейную, десятую ярмарку ждали особенно, потому что после февральских событий большое число договоренностей по сотрудничеству с зарубежными галереями пришлось отменить. 80% заграничных участников, которые ранее планировали посетить мероприятие, от визита в Москву отказались.

Однако основательнице проекта Маргарите Пушкиной всё же удалось представить не только российский арт-рынок, но и небольшую часть зарубежных художников, чьи картины находятся у отечественных галеристов.

По традиции стенды распределены в зависимости от своей специализации. В главной и самой большой секции — известные галереи с собственным выставочным пространством. Как правило, это старожилы бизнеса, участвующие в ярмарке практически все десять лет. По правилам ярмарки на одном стенде представлены не более трех художников. Галеристы выбирают самых перспективных и востребованных авторов. Например, Ринат Волигамси (11.12 Gallery), Алена Ракова (Sample), Тимофей Радя (Artwin Gallery), Ольга Чернышева (Iragui). Прошлогодний победитель приза за «Лучший стенд» — московская галерея «Сцена» — представит моностенд Кирилла Гаршина, а Who I Am Gallery — соло-проект Юлии Агеносовой.

Вторая секция — FRAME — объединяет галереи, которые не имеют постоянного пространства или работают как шоурум. Также на ярмарке можно найти отдельный стенд с тиражным искусством. Из новинок — секция диджитал-арта, или NFT. Уже второй год цифровое искусство будоражит художественную общественность. Но даже крупнейший аукционный дом Sotheby’s в 2021 году на 46% увеличил свою выручку благодаря продажи NFT до рекордной суммы за 200 лет.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетитель во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетитель во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе

Чьи работы считаются самыми дорогими и где находится самое интересное современное искусство

Особое внимание собравшихся привлек отдельный стенд «художника года» по версии Cosmoscow, Валерия Чтака. Он показывает на ярмарке более 20 работ, в которых иронизирует над однотипностью собственного художественного языка. Масштабная инсталляция «Выставка одинаковых картин» включает ряд холстов с практически идентичными изображениями. Это некий спальный район ночью с силуэтом лошади на переднем плане и надписью «Нелинейный нарратив».

Из самых дорогих работ на этой ярмарке лидирует мраморная скульптура и холсты художницы Айдан Салаховой стоимостью выше миллиона рублей. Автор исследует взаимодействие Востока и Запада, темы запретов и красоты. В этой работе также на первый план выходят контрасты противопоставления.

Интересна и книга Никиты Алексеева Your First Book: from A to Z and back again, также известная как «Алфавит». Эта предсмертная серия автора недавно демонстрировалась в «Мультимедиа Арт Музее». Выставленный комплект представлен в двух версиях. Одна была вручную раскрашена акварелью и оценена в 1 млн рублей, другая же, печатная, обойдется в 120 тысяч рублей.

Но не только состоятельные коллекционеры могут присмотреться к ассортименту Cosmoscow. Для тех, кто только начинает собирать предметы современного искусства, стоит обратить внимание на стенд Art Tube Editions, где представлены тиражные издания галерейных форматов. При этом каждая работа не теряет аутентичности. Это работы известных молодых художников Людмилы Барониной, Ивана Тузова, Алины Глазун, Александра Зайцева и Валерия Чтака, обладателя титула «Художник года» Cosmoscow-2022. Купить объект или принт здесь можно за пять тысяч рублей и выше.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Представитель компании Bork во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Представитель компании Bork во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетитель во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетитель во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Посетители во время пресс-показа ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе

Почитателей фотоискусства порадует серия работ легенд андеграундной тусовки: «Фрагменты Монументов» Игоря Мухина и кадры классика современной российской фотографии Сергея Борисова. А Галерея Люмьер познакомит с работами документалиста звезд Голливуда Гормана Грега и фешен-фотографа Мелвина Соколски.

Многие художники резонируют на тему происходящего в мире: конфликты, социальное неравенство, человеческое заточение. Даже лучший стенд по версии Cosmoscow-2022, художницы Марины Гисич, пропитан мрачными настроениями. Однако пессимистичные настроения не мешают коллекционерам скупать дорогостоящие произведения искусства.

Еще 14 сентября все картины стенда были проданы.

Из зарубежных имен можно обратить внимание на эстонца Марко Мяетамма, который в прошлом участвовал в Венецианской биеннале. Его работы на Cosmoscow можно будет увидеть на стенде Iragui Gallery.

Самым статусным участником Cosmoscow-2022 стал Государственный Эрмитаж. Их новый проект, разработанный вместе с Европейским университетом в Санкт-Петербурге, в Гостином Дворе представлял лично Михаил Пиотровский. На вопрос журналиста NEWS.ru о самых любопытных стендах ярмарки он ответил патриотично: «Я слежу за питерцами. Мне кажется, они сейчас делают лучшее современное искусство».

Новый проект же сконцентрирован на образовании в музейном деле. Например, как объяснил директор Эрмитажа, генетики будут работать с археологами и учиться соединять свои наработки. А специалисты по искусственному интеллекту будут разделять различные слои при реставрации картин.