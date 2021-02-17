Художница увидела угрозу обществу в преследовании феминистки Цветковой

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Уголовное дело феминистки Юлии-Цветковой о якобы распространении порнографии за публикацию изображения вагины во «ВКонтакте» свидетельствуют о том, что мы находимся в новом средневековье. Об этом в интервью NEWS.ru заявила художница и общественный деятель Айдан Салахова.

По её мнению, рисунки, за которые на 27-летнюю Юлию Цветкову завели уголовное дело, нельзя считать нарушением закона, поскольку речь идёт о стилистическом, а не реалистичном изображении гениталий. В противном случае под «осуждение распространения порнографии» попадёт «половина произведений искусства, в том числе и скульптуры Ренессанса».

Порнографией является то, что вызывает сексуальное возбуждение. Если у следователей безобидные рисунки Цветковой вызвали сексуальное возбуждение, то надо бы этих следователей отправить на психологическую экспертизу, — полагает Салахова.

Она опасается, что делом феминистки из Хабаровского края «создан юридический прецедент» и в России «становится опасно рисовать».

Занимаясь творчеством, можно попасть под уголовное преследование, — добавила художница.

Ранее NEWS.ru выпустил материал, посвящённый утверждению обвинительного заключения по делу о «распространении порнографии в интернете» (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК) Юлии Цветковой, которая работала руководительницей молодёжного театра «Мерак» в Комсомольске-на-Амуре. Ей грозит от двух до шести лет заключения за то, что по версии следствия девушка разместила в соцсети «ВКонтакте» «несколько изображений обнажённых женских половых органов крупным планом».

За последний год Цветкову неоднократно штрафовали по статье КоАП за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в интернете». Неизвестные угрожали ей убийством за то, что она занимается защитой прав женщин и представителей ЛГБТ-сообщества.