Санкт-Петербург – столица культурного непотизма

Новая Россия не избавилась от многих прежних советских пороков, среди которых можно выделить пресловутый непотизм. Как писал ещё Александр Грибоедов: «А по отцу и сыну честь!» Коллеги уже пальцы о клавиатуры стёрли, напоминая, что сын секретаря Совбеза Николая Патрушева возглавлял крупный банк (а ныне министр сельского хозяйства). Наследник Михаила Фрадкова также один из шефов крупнейшего банка. Сын влиятельного сановника Сергея Иванова, сменившего многие высокие посты, ныне во главе АЛРОСА. Чуть-чуть министром энергетики не стал сын ближайшего к президенту банкира Юрия Ковальчука.

Примеров множество. И чувствительная сфера культуры в современной России не исключение — всё больше становится наследственной. У нас даже глава думского комитета по культуре и новый министр культуры просто крестницы могущественного Никиты Сергеевича Михалкова. Но всех в этом прогрессивно-консервативном направлении может опередить наша исконная культурная столица Санкт-Петербург.

На берегах Невы действительно вызревает новая интрига. А всё дело в том, что тамошнее законодательное собрание вот-вот утвердит в статусе вице-губернатора, курирующего вопросы культуры и спорта (контрастные категории) внука известного востоковеда и многолетнего директора Эрмитажа Бориса Пиотровского и, соответственно, сына преемника своего отца Михаила Пиотровского. Нового куратора культуры «колыбели трёх революций» зовут, как и деда, Борис Пиотровский. И он как бы своим назначением открывает этап своеобразного культурного передела.

Михаил Пиотровский state.hermitage/facebook.com

Действительно, дед его, Борис Пиотровский, потомок дворянского рода, востоковед и академик, двадцать пять лет возглавлял нашу национальную гордость — Эрмитаж. Он, естественно, состоял в КПСС, но особой политической активности сверх ритуальной партийной необходимости не проявлял. В смутном девяностом, как утверждают, в результате возникших вокруг музея интриг и разборок перенёс инсульт и скончался. Но ему на смену быстро пришёл сын Михаил, также востоковед и будущий академик, который недолго побыл первым замом директора крупнейшего музея. А с 1992 года стал его бессменным руководителем, побив рекорд начальственного долголетия своего отца.

Весьма характерно, что сам Михаил Борисович после событий начала нулевых активно включился в политику, как иногда выражаются, Питерского клана. И в 2011 году даже проходил в Госдуму по списку партии власти, однако логично предпочёл свой кабинет скромному думскому. Но своим примером обеспечил единороссам симпатии части питерской интеллигенции. А потом дважды выступал в родном городе в роли доверенного лица президента. Словом, в политику он ушёл с головой. Не исключено, что поэтому для него без последствий прошёл скандал с обнаружением в музее исчезновения огромного числа экспонатов, начиная с ценных монет и заканчивая скульптурами. А поскольку семья Пиотровских управляет фактически без перерыва Эрмитажем вот уже 56 лет, то свалить вину на прежнюю администрацию было невозможно.

Собственно, и четыре своих ордена, включая три «За заслуги перед Отечеством», Михаил Борисович получил за последние пятнадцать лет. И, видимо, не только за заслуги в области музейного дела.

И вот сын и внук династии, Борис, становится вице-губернатором по вопросам культуры. А значит, вполне вероятно, что через какое-то время уже он сможет заменить в Эрмитаже своего отца, которому уже 76 лет. А вы говорите, что на потомках талантливых людей природа отдыхает. Вот так политическое влияние и лояльность конвертируются в должность, которая фактически становится на каком-то этапе наследственной. У нас ведь всё, как во времена автора «Горе от ума», традиционно. Духовно-политические скрепы однако.