Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 15:18

Прима-балерина Большого театра поддержала создание Дня артиста

Балерина Образцова заявила, что артисты своим творчеством объединяют людей

Евгения Образцова Евгения Образцова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Артисты заслужили свой профессиональный праздник, ведь они заняты общим и важным делом, которое объединяет людей, заявила НСН прима-балерина Большого театра Евгения Образцова. Новый праздник — День артиста будут отмечать в России 17 января.

Артист — это такое понятие, которое в чем-то очень всех объединяет. Эти люди делают одно общее дело — представление. Каждый из нас, по сути, несет какое-то свое откровение на сцене. Такие люди, безусловно, имеют очень много точек соприкосновения, — высказалась Образцова.

Балерина отметила, что к артистам относятся множество работников культуры, среди которых танцоры, музыканты и драматические актеры. По ее мнению, они вправе иметь такой праздник.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился учредить в стране День артиста. Его предложили праздновать 17 января — в день рождения одного из основателей Московского Художественного театра Константина Станиславского.

праздники
балерины
культура
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны подробности развода блогера Лерчек с бывшим мужем
В Подмосковье целые сугробы попали в кадр
Умер писатель и переводчик Евгений Чижов
Названа главная проблема алкогольного рынка России
Садовод раскрыла, как спасти картофель в дождливый август
Машинистом Горьковской железной дороги впервые станет женщина
Армения и Азербайджан создадут комиссию по соблюдению мирного соглашения
Стало известно об участии британского монарха в оккультном ритуале
В Совфеде объяснили попытки Евросоюза влезть в переговоры Путина и Трампа
Баку и Ереван отказались от применения силы друг против друга
Сильные ливни, град и холод до +8? Погода в Москве в конце лета: чего ждать
В Госдуме усомнились, что новые законы помогут победить один недуг
Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу
Юные футболисты из Бразилии выиграли международный турнир в Москве
Раскрыто условие договора между Арменией и Азербайджаном
Стало известно, какими историями делятся россияне в соцсетях
МИД Азербайджана впервые опубликовал текст мирного соглашения с Арменией
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году?
В Госдуме оценили идею вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек
Сотни человек пропали в Петербурге и Ленобласти за один месяц
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.