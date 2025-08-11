Прима-балерина Большого театра поддержала создание Дня артиста

Артисты заслужили свой профессиональный праздник, ведь они заняты общим и важным делом, которое объединяет людей, заявила НСН прима-балерина Большого театра Евгения Образцова. Новый праздник — День артиста будут отмечать в России 17 января.

Артист — это такое понятие, которое в чем-то очень всех объединяет. Эти люди делают одно общее дело — представление. Каждый из нас, по сути, несет какое-то свое откровение на сцене. Такие люди, безусловно, имеют очень много точек соприкосновения, — высказалась Образцова.

Балерина отметила, что к артистам относятся множество работников культуры, среди которых танцоры, музыканты и драматические актеры. По ее мнению, они вправе иметь такой праздник.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился учредить в стране День артиста. Его предложили праздновать 17 января — в день рождения одного из основателей Московского Художественного театра Константина Станиславского.