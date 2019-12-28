https://static.news.ru/photo/a777667c-2b19-11ea-86af-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: NEWS.ru

Власти Саратовской области и местные застройщики не отказались от идеи уничтожения гарнизонного дома офицеров в городе Энгельсе, где в 1941 году формировались женские авиаполки под руководством Марины Расковой, а затем готовились к полётам Юрий Гагарин, Герман Титов и другие покорители космоса. Об этом сообщил писатель и координатор проекта «Добровольцы культуры» в рамках Общероссийского народного фронта Захар Прилепин.

Как нам сообщают местные активисты, чиновники и застройщики от планов по сносу и не думают отказываться, и продолжают с маниакальным упорством эту тему продвигать всеми кривдами и неправдами — через наспех сляпанную экспертизу, которую признают ничтожной квалифицированные специалисты, пытаясь давить и травить градозащитников, — цитирует Прилепина «Коммерсант».

Писатель возмущён тем, что «чиновникам, аффилированным со строительным бизнесом, и ОНФ, и спикер Госдумы не указ».

Обязательно поддержим и градозащитников, и архитектурное сообщество, и ветеранов — в конце января или начале февраля у нас запланирована поездка в Саратов и Энгельс, а у активистов, насколько я знаю, — ряд акций в защиту здания. Объединим силы и привлечём к ситуации самое высокое внимание — всё, как я губернатору (Саратовской области Валерию Радаеву. — NEWS.ru) и обещал, — добавил литератор.

Как писал NEWS.ru, в ноябре спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился с мнением профессиональных архитекторов, градозащитников и ветеранов-лётчиков, которые критиковали чиновников Саратовской области за намерение снести Гарнизонный дом офицеров в городе Энгельсе. Председатель нижней палаты объявил о том, что средства на реставрацию объекта найдены. Это произошло через несколько часов после того, как Захар Прилепин обещал поведать о данной проблеме президенту Владимиру Путину.

Володин пообещал сохранить объект ещё в апреле 2019 года, однако региональные власти решили снести здание и построить копию, мотивируя это тем, что реставрация якобы невозможна согласно заключению местной компании ООО «Специфика-М». Позднее состояние объекта изучили представители Союза архитекторов России, которые не нашли причин для разрушения постройки.

С обращениями на имя Володина не допустить утраты здания выступили правнук проектировавшего его знаменитого советского архитектора Иосифа Каракиса Олег Юнаков, а также потомки советских лётчиц из полков Марины Расковой.

По мнению профессионального реставратора Петра Шутова, Дом офицеров можно и нужно сохранить. Такого же мнения придерживается член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), лидер московского движения «Архнадзор» Константин Михайлов.