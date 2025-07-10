Юбилей генплана Сталина: 6 мегастроек Москвы, которые мы так и не увидели

Юбилей генплана Сталина: 6 мегастроек Москвы, которые мы так и не увидели

Девяносто лет назад, 10 июля 1935 года, ЦК ВКП(б) и Совет народных комиссаров СССР утвердили первый комплексный план реконструкции Москвы. Эпохальный документ включал в себя массу новаторских решений, в том числе предполагал обводнение города за счет строительства каналов по примеру Ленинграда. Но полностью план так и не был реализован. NEWS.ru вспоминает забытые архитектурные мегапроекты довоенного периода, которые могли бы кардинально изменить облик Москвы.

Дворец Советов

Это циклопическое здание для проведения сессий Верховного Совета СССР и массовых демонстраций можно считать «Вавилонской башней» сталинской эпохи, хотя изначально о таком проекте большевики задумались еще при жизни Владимира Ленина в начале 1920-х годов. Дворец Советов задумывался как «эмблема грядущего могущества, торжества коммунизма». Нарком просвещения Анатолий Луначарский говорил, что изначально такое здание задумывалось, «чтобы дать Москве — красному центру мира — некоторое завершающее здание, зримый архитектурный центр».

Дворец Советов собирались возвести на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя. Вскоре после этого прошло несколько архитектурных конкурсов, победителем в 1933 году был объявлен проект зодчего Бориса Иофана. По его задумке это сооружение должно было стать ступенчатой 400-метровой башней со статуей. В первоначальном виде речь шла об изваянии пролетария, а затем — 100-метровой скульптуре Ленина. Дворец Советов должен был превзойти по высоте 381-метровый американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг.

Макет Дворца Советов по проекту Б. Иофана, В. Гельфрейха и В. Щуко (1942–1943 годы) на выставке «ДК СССР» Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Мегастройка шла небыстро. Укладка фундамента здания закончилась только к 1939 году, но в годы Великой Отечественной войны проект заморозили, а стальные конструкции были использованы для сооружения мостов. В 1950-е вновь заговорили о необходимости постройки Дворца Советов, но в хрущевские годы проект раскритиковали за «бессмысленную гигантоманию», «фантастическое забвение реальных жизненных масштабов и потребностей», а также «сверхмонументальность форм».

В 1956 году был объявлен новый конкурс, но его жюри не выбрало подходящий проект, и вскоре от идеи строительства меганебоскреба отказались. В 1958–1960 годах на фундаменте Дворца Советов был построен открытый плавательный бассейн «Москва», который в 1990-е снесли и возвели вместо него новое здание храма Христа Спасителя.

Горизонтальные небоскребы

Как и Дворец Советов, этот проект был задуман задолго до утверждения плана реконструкции Москвы. С ним еще в начале 1920-х годов выступил дизайнер и художник-авангардист Эль Лисицкий. Он создал эскиз высокой башни, на которой располагалась горизонтальная постройка. Проект получил шуточное название «заоблачные утюги».

Такие объекты, как предполагалось, могли частично решить вопрос сохранности исторической застройки в Москве, избегая сноса старых зданий. Всего планировалось создать восемь подобных строений на транспортных узлах по Бульварному кольцу. Они также предусматривали синхронизацию с метрополитеном (на тот момент еще только планируемым) или трамваями.

Макет горизонтального небоскреба в 1920-е годы возвели на Никитской площади, но до реализации дело не дошло. В 1928 году в Харькове появилось созданное по проекту архитектора Сергея Серафимова гигантское конструктивистское здание Госпрома, в котором можно найти отдаленное сходство с элементами горизонтального небоскреба. Уже в 1970-е, в период советского модернизма, зодчие Георгий Чахава и Зураб Джалагхания спроектировали здание Министерства автомобильных дорог Грузии. Этот авангардистский объект в Тбилиси также содержит в себе черты задумки Лисицкого.

Так могло выглядеть здание ТАСС на Тверском бульваре Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Дворец техники

Проект Дворца техники в Москве создавался в рамках политики большевиков по повышению технической культуры жителей СССР. Объект позиционировался как «памятник великой эпохи завершения технической реконструкции СССР».

Разработку проекта этого здания начали в 1933 году. Внутри Дворца техники должны были расположиться различные учреждения и пространства, где можно было бы показывать последние достижения науки и техники. Предполагалось, что внутри будут располагаться демонстрационные залы, мастерские, лаборатории, библиотеки, киноаудитории, бюро технических консультаций и многое другое.

В конкурсе проектов участвовали более 2500 специалистов. В итоге были выбраны предложения, выполненные под руководством архитекторов Ильи Голосова и Алексея Щусева.

Некоторые зодчие предлагали построить причальную мачту для дирижаблей. Под строительство предлагалось использовать участок напротив парка Горького, но реализация проекта так и не началась — работы по созданию Дворца техники были прекращены решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 года, еще до утверждения плана реконструкции Москвы.

Алексей Щусев Фото: РИА Новости

Здание Наркомата тяжелой промышленности

О необходимости этого проекта заговорили в 1930-е годы на фоне индустриализации СССР. Первоначально здание предполагалось возвести на Красной площади на месте нынешнего ГУМа. А затем, по плану реконструкции Москвы 1935 года, было выделено новое место строительства на берегу Москвы-реки в Зарядье.

В 1934 и 1936 годах были организованы два конкурса на создание проекта сооружения. Первоначально одним из лидеров была идея архитектора-конструктивиста Ивана Леонидова — автора знаменитого студенческого дома-коммуны на улице Орджоникидзе. Также в конкурсе участвовал другой зодчий-авангардист — Константин Мельников. Участники предложили возвести масштабные здания — реализация каждого из них радикально бы изменила облик Москвы.

Но в итоге было принято решение, что «значительная часть предложенных проектировщиками планировочных мер является довольно спорной». Тем не менее, полагали устроители конкурса, проекты давали «интересный материал для дальнейшей проработки вопроса архитектурной реконструкции центра Москвы».

В 1940 году прошел еще один конкурс на строительство на месте планируемого здания Наркомтяжпрома второго Дома Совета народных комиссаров, в котором лучшим был признан проект 17-этажного здания, разработанный братьями Весниными. Но и на этот раз ничего не было реализовано из-за начала Великой Отечественной войны. Лишь в 1950-е был создан фундамент, на котором в 1960-е построили гостиницу «Россия». Ее снесли в начале XXI века, теперь на этом месте располагается парк «Зарядье».

Так могло выглядеть здание Наркомата тяжелой промышленности Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Дом «Аэрофлота» и академический театр

В 1934 году власти организовали конкурс на постройку в Москве здания Управления «Аэрофлота». Его победителем стал архитектор Дмитрий Чечулин. Предполагалось, что спроектированный им высотный дом будет располагаться на площади у Белорусского вокзала. Проектируемое здание было выполнено в простых и стройных формах со скульптурами. Главный вход представлял собой триумфальную арку, а стилобат напоминал киль корабля.

Но проект был признан непригодным по объему и конфигурации для возведения на площади перед Белорусским вокзалом. Хотя частично он был реализован Дмитрием Чечулиным в Доме Советов на Краснопресненской набережной, который был построен уже в другую архитектурную эпоху — в 1981 году. Сейчас там располагается правительство РФ.

Еще один нереализованный мегапроект Дмитрия Чечулина 1930-х — здание Большого академического кинотеатра. Согласно плану реконструкции Москвы 1935 года его собирались построить напротив Большого театра. Последний, как предполагалось, оставался бы «в тени» нового объекта.

Проектом Чечулина предлагалось «объединить» разношерстные по стилистике постройки на площади Свердлова (ныне — Театральной площади) — Большой и Малый театры, а также гостиницы «Метрополь» и «Москва». Зрительный зал кинотеатра был рассчитан минимум на четыре тысячи человек.

На самом деле, помимо Дмитрия Чечулина, в конкурсе на постройку здания участвовали и другие советские зодчие, но ни один из проектов не был признан удачным, и от самой затеи отказались.

Так мог выглядеть Дом «Аэрофлота» Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Что предусматривал план реконструкции Москвы 1935 года

Постановление ЦК ВКП(б) и советского правительства предусматривало создание в Москве новых широких транспортных магистралей и расширение имеющихся, возведение мостов, строительство метрополитена, обводнение и озеленение столицы. В преамбуле постановления от 10 июля 1935 года отвергалась концепция «сохранения существующего города как законсервированного музейного города старины с созданием нового города за пределами существующего».

«При определении плана Москвы необходимо исходить из сохранения основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой его путем решительного упорядочения сети городских улиц и площадей», — отмечалось в постановлении.

В плане население Москвы ограничивалось численностью 5 млн человек (при имеющихся на тот момент 3,5 млн жителей), а территория города расширялась с 285 до 600 квадратных километров. Генплан 1935 года как факт зафиксировал «сложившуюся радиально-кольцевую систему улиц», а также необходимость «дополнить ее системой новых улиц, позволяющих установить прямую транспортную связь районов города между собой без обязательного проезда через центр мегаполиса».

В Генплан Москвы 1935 года также вошла схема озеленения. Она предусматривала создание защищенного лесопаркового пояса в радиусе 10 километров от новых границ города, а также непрерывных радиальных зеленых массивов от центра столицы до лесопаркового пояса.

К каким из нереализованных мегапроектов в Москве уместно возвратиться сегодня

Технически сегодня можно вернуться к любому из нереализованных объектов, спроектированных в 1920–1930-е годы, поделился мнением с NEWS.ru историк архитектуры, руководитель образовательного проекта «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов. Однако, считает он, их реализация обойдется в кругленькую сумму.

«Все эти циклопические проекты не очень уместны сегодня, потому что их масштаб и высотность сильно превышают все окружение, и ничего хорошего для городского силуэта в этом нет. Наверное, по-своему было бы любопытно, если бы возник Дворец Советов. В свое время это был важный жест, он укладывался в рамки художественных и идеологических представлений своей эпохи. Как все ненавидели в свое время Эйфелеву башню, а теперь полюбили, так, может быть, многие недолюбливали бы Дворец Советов, но теперь, возможно, полюбили бы», — считает Багаутдинов.

При этом он считает интересным нереализованный проект обводнения Москвы. Он был принят еще в 1931 году и позднее стал составной частью плана реконструкции Москвы 1935 года.

«Северный канал, который должен был связывать Химкинское водохранилище с руслом Яузы в районе Ботанического сада. Идея заключалась в том, что Яуза должна стать более полноводной за счет строительства четырех шлюзов, и по воде можно было пройти кольцом — из Химкинского водохранилища в Яузу, по Яузе спуститься в Москву-реку и по ней подняться обратно», — отметил Багаутдинов.

Иллюстрация с графиком роста промышленности СССР Фото: Павел Лисицын Кредит: РИА Новости

Также он напомнил, что по плану 1935 года «подразумевался и канал поменьше — Андреевский, который шел бы от Андреевского монастыря до «Котлов», по «маршруту» нынешнего Третьего транспортного кольца или МЦК в дальней части Замоскворечья. Но там, как отмечает собеседник NEWS.ru, уже «сложилась более плотная застройка, хотя, возможно, небольшой канал было бы не очень сложно реализовать».

«Обводнение Москвы, превращение ее во второй Петербург — это красивый проект. Он помог бы и в рекреационном плане — появились бы новые прогулочные маршруты и набережные, и в плане транспортной связанности города», — добавил Багаутдинов.

Это, по мнению историка архитектуры, «единственное, что можно было бы реализовать в наши дни, глядя на сталинский генеральный план 1935 года и все циклопические проекты межвоенной эпохи».

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