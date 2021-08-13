Познер рассказал, когда президентом России станет женщина

Российский телеведущий Владимир Познер на своём сайте ответил на вопрос зрителя, может ли президентом РФ стать женщина. Журналист высказался утвердительно и предположил, когда представительница прекрасного пола возглавит страну, — он не сомневается, что «сегодняшнее молодое поколение станет свидетелем такого важнейшего события».

Я бы лично очень поддержал идею женщины-президента, потому что считаю, что женщины менее агрессивные и более договорные, чем мужчины, женщины менее склонны решать вопросы силовым путём. <...> Пока что, конечно, женщина в России находится не в равном положении с мужчинами, я имею в виду политически, социально, но тем не менее всё более и более женщины занимают высокие посты, особенно в бизнесе, но и не только, — подчеркнул Познер.

Накануне он не поддержал идею заместителя управделами Московской патриархии епископа Зеленоградского Саввы о введении должности уполномоченного при президенте по правам русских. В разговоре с NEWS.ru журналист рассказал, что в мире русских не притесняют. Он отметил, что считает идею священника «чрезвычайно странной и труднообъяснимой». По его словам, назначить нового уполномоченного несложно, но «реально это абсолютно пустое».

Ранее Владимир Познер объяснил причины поражения Дины Авериной на Олимпиаде в Токио. Почему судьи лишили российскую спортсменку золота Игр и отдали победу уронившей ленту израильской спортсменке Линой Ашрам, Познер рассказал в беседе с NEWS.ru. Он подчеркнул: чтобы делать выводы о том, специально или нарочно судьи отдали победу не россиянке Дине Авериной, а допустившей ошибку израильтянке Линой Ашрам, надо быть профессионалом в этом виде спорта. Себя Познер назвал «просто зрителем».