Появились подробности четвёртого сезона «Элиты»

Фото: Скрин видео Netflix Russia/youtube.com

Принц Гарри признался, что ему было немного стыдно за то, как он справлялся с психологическими проблемами супруги Меган Маркл. Бывшая актриса ранее публично призналась, что хотела покончить с собой. В документальном фильме «Я, которого вы не видите» (The Me You Can't See), где сам принц Гарри является ведущим вместе с Опрой Уинфри, внук королевы Елизаветы II впервые высказался о страшном желании возлюбленной и рассказал, как переживал эту боль.

