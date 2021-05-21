Появились подробности четвёртого сезона «Элиты»

https://static.news.ru/photo/37123e16-ba24-11eb-a95d-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин видео Netflix Russia/youtube.com

Стриминг-платформа Netflix опубликовала на российском канале сервиса на YouTube первый трейлер четвёртого сезона сериала «Элита». Появились и некоторые подробности для фанатов: создатели подготовили спецэпизод про отношения Карлы и Самуэля.

У них есть всё. Но они как всегда хотят большего. Новый учебный год в школе «Лас-Энсинас» начнётся 18 июня, — говорится в подписи к трейлеру.

Шоураннеры подогревают интерес аудитории к продолжению истории об учениках элитной школы «Лас-Энсинас». Про спецэпизод и вовсе никто не догадывался, однако теперь фанаты ещё больше ждут премьеры. Сериал набрал себе фанатов по всему миру: у проекта подлетели рейтинги, как только вышли первые серии, поэтому ленту сразу продлили на несколько сезонов.

В четвёртом сезоне была обещана новая детективная линия. Создатели при этом заверили, что концепция прошлых сезонов повторяться не будет — поклонников ждёт новый формат повествования. Известно, что работа над пятой частью уже идёт.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис HBO Max выпустил официальную версию трейлера спецэпизода сериала «Друзья». В эпизоде спустя 17 лет соберутся все шесть главных героев ситкома, которых играют Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу, но на этот раз они будут играть самих себя.