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Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков сообщил, что японская анимация, построенная на механических принципах, ему чужда. Режиссёр пояснил, что это всё «его не греет».

Комиксы, по мнению Михалкова, являются «неживым видом искусства», передаёт «Говорит Москва». Как писал News.ru, ранее на пресс-конференции в Москве французский писатель и актёр Фредерик Бегбедер заявил, что комиксы могут быть...