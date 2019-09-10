Торжественные мероприятия, приуроченные к 250-летию со дня рождения Ивана Крылова, пройдут в Москве 21 и 22 сентября.
На «Крылов-фесте» посетители смогут увидеть театральные постановки по мотивам произведений писателя, принять участие в мастер-классах, побывать на литературных чтениях и попробовать гастрономические диковинки, передаёт «
Вход на праздник бесплатный, мероприятия будут проходить с 11:00 до 21:00.
Как писал News.ru ранее, президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам и гостям московского фестиваля военных оркестров «Спасская башня». Российский лидер назвал фестиваль одним из самых впечатляющих и востребованных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества.