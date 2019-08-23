https://static.news.ru/photo/cb680ca0-c5d2-11e9-8dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам и гостям московского фестиваля военных оркестров «Спасская башня».

Как передаёт ТАСС , российский лидер назвал фестиваль одним из самых впечатляющих и востребованных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества.

Этот грандиозный, яркий и красочный музыкальный праздник является подлинным украшением культурной, общественной жизни нашей столицы, — отметил президент.

Ежегодный столичный фестиваль «Спасская башня» открыл в пятницу, 23 августа, мэр Москвы Сергей Собянин. Ожидается, что в этом году в мероприятии примет участие рекордное число участников. На Красной площади выступят 30 оркестров из 12 стран. Столичный градоначальник особенно подчеркнул символизм того, что в этом году фестиваль совпадает с празднованием 350-летия российского флага.

В программе фестиваля прозвучит военная, классическая, народная и эстрадная музыка. Также зрители увидят дефиле военных оркестров и танцевальное шоу. Завершится мероприятие 1 сентября.

Как ранее сообщал News.ru, на фестиваль «Спасская башня» впервые приедет оркестр Народной армии Северной Кореи. Ранее коллектив посещал только Дальний Восток России.