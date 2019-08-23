Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам и гостям московского фестиваля военных оркестров «Спасская башня».
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Этот грандиозный, яркий и красочный музыкальный праздник является подлинным украшением культурной, общественной жизни нашей столицы, — отметил президент.
Ежегодный столичный фестиваль «Спасская башня» открыл в пятницу, 23 августа, мэр Москвы Сергей Собянин. Ожидается, что в этом году в мероприятии примет участие рекордное число участников. На Красной площади выступят 30 оркестров из 12 стран. Столичный градоначальник особенно подчеркнул символизм того, что в этом году фестиваль совпадает с празднованием 350-летия российского флага.
В программе фестиваля прозвучит военная, классическая, народная и эстрадная музыка. Также зрители увидят дефиле военных оркестров и танцевальное шоу. Завершится мероприятие 1 сентября.
Как ранее сообщал News.ru, на фестиваль «Спасская башня» впервые приедет оркестр Народной армии Северной Кореи. Ранее коллектив посещал только Дальний Восток России.