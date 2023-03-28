«Пора заканчивать»: Шукшина оценила невмешательство государства в культуру Шукшина выступила за отказ от западных ценностей в российской культуре

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Мария Шукшина

Российская актриса и телеведущая Мария Шукшина выступила за отказ от западных ценностей в российской культуре. По ее мнению, они направлены на разрушение семьи и религии. На заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений она также подчеркнула, что еще одним минусом западной культуры является ее русофобский характер, сообщает RT.

Пора заканчивать с невмешательством государства в творческую деятельность, — подчеркнула актриса.

Она считает, что требуется проанализировать контент, который распространяют телеканалы. Также следует изучить информацию, получаемую россиянами в театрах, музеях и других общественных местах, подчеркнула Шукшина.

Ранее актриса заявила, что главная задача, стоящая перед Россией и миром, — остановить зло. Что за силы, по мнению актрисы, должны объединиться для решения данной проблемы, какие страны стоят на «темном» и «светлом» полюсах, кто является «главным врагом цивилизации» и кому принадлежит ведущая роль в спасении человечества, читайте в материале NEWS.ru.