«Полный фейк»: директор Башмета опроверг информацию о драке Пореченкова

Директор дирижёра Юрия Башмета Дмитрий Гринченко опроверг информацию о том, что артист Михаил Пореченков участвовал в драке в аэропорту Салехарда. Ранее о конфликте сообщило издание URA.RU.

У нас ощущение, что это полный фейк, прошли три концерта с Мишей, всё было замечательно и ничего подобного никто не видел, особенно в аэропорту Салехарда, — заявил Гринченко в разговоре с NEWS.ru.

Кроме того, директор 52-летнего Пореченкова Максим Королёв сообщил NEWS.ru, что «понятия не имеет», о чём идёт речь.

Ранее журналисты URA.RU утверждали , что инцидент с участием актёра произошёл в ходе гастрольного тура на Ямале. В аэропорту Салехарда Пореченков якобы вступил в словесную перепалку с пассажиром, которая переросла в драку. Вместе с ним в воздушной гавани находились Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы». Попутчики разняли дерущихся и не стали вызывать полицию.

27 августа в Москве возле метро «Смоленская» избили актёра Дмитрий Ломакина, который сыграл цесаревича в сериале «Шерлок в России».