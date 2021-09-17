«Полный фейк»: директор Башмета опроверг информацию о драке Пореченкова

Директор дирижёра Юрия Башмета Дмитрий Гринченко опроверг информацию о том, что артист Михаил Пореченков участвовал в драке в аэропорту Салехарда. Ранее о конфликте сообщило издание URA.RU.
У нас ощущение, что это полный фейк, прошли три концерта с Мишей, всё было замечательно и ничего подобного никто не видел, особенно в аэропорту Салехарда, — заявил Гринченко в разговоре с NEWS.ru.
Кроме того, директор 52-летнего Пореченкова Максим Королёв сообщил NEWS.ru, что «понятия не имеет», о чём идёт речь.
Ранее журналисты URA.RU
27 августа в Москве возле метро «Смоленская» избили актёра Дмитрий Ломакина, который сыграл цесаревича в сериале «Шерлок в России».