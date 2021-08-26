Актёра сериала «Шерлок в России» избили в центре Москвы

Актёра Дмитрия Ломакина, сыгравшего цесаревича в сериале «Шерлок в России», избили в центре Москвы. Об этом сообщает 5-tv.ru .

Отмечается, что 23-летний актёр стал жертвой драки, которая произошла утром около метро «Смоленская». Ломакин столкнулся с двумя мужчинами около входа на станцию в пять утра, после чего между ними завязалась драка.

Артист обратился в полицию с заявлением. Тяжесть повреждений, нанесённых Ломакину, устанавливается.

Ранее российского актёра Ивана Рыжикова, известного зрителям по сериалам «Склифосовский» и «Балабол», избил доставщик пиццы. Инцидент произошёл у многоэтажки на Волгоградском проспекте в Москве. Было опубликовано видео разборки, на котором видно, что артист первый начал драку.