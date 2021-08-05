Драка актёра Рыжикова с доставщиком пиццы попала на видео

Российского актёра Ивана Рыжикова, известного зрителям по сериалам «Склифосовский» и «Балабол», избил доставщик пиццы. Telegram-канал Life Shot также опубликовал видео разборки, на котором видно, что артист первый начал драку.

Инцидент произошёл у многоэтажки на Волгоградском проспекте в Москве. Курьеру на Daewoo Matiz не понравилось, что артист затормозил у подъезда, чтобы высадить из своей машины приятельницу, и начал ему сигналить. Сам Рыжиков рассказал полицейским, что специально заехал на тротуар, чтобы Matiz смог спокойно проехать.

Началось всё со словесного конфликта, однако позднее он перерос в драку. В результате курьер накинулся на Рыжикова. Артиста госпитализировали с сотрясением и черепно-мозговыми травмами.

Ранее стало известно, что сейчас актёр уже дома, однако о подробностях случившегося рассказывать пока отказывается из-за стресса. Злоумышленник пока на свободе: сотрудники органов правопорядка устанавливают личность и ищут нападавшего.

46-летний Рыжиков является заслуженным артистом РФ, играет на сцене Театра на Таганке и снимается в кино. Актёр известен по сериалам, среди которых кроме «Склифосовского» и «Балабола» также «Гражданин начальник», «Москва. Три вокзала», «Морозова-2», «Тайны госпожи Кирсановой», «Московские тайны» и другие.