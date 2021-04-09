Пиотровский: письмо против голых скульптур связано с нездоровьем общества

https://static.news.ru/photo/38c7851c-9914-11eb-b36f-96000091f725_660.jpg Фото: Государственный Эрмитаж. The State Hermitage museum. Official page./facebook.com

Жалобу на обнажённые скульптурные изваяния в Государственном Эрмитаже написала некая женщина, адресовав её в правительство Петербурга, которое в свою очередь переслало документ в музей. Об этом рассказал его директор Михаил Пиотровский.

Одна гражданка написала письмо в администрацию города о том, что её очень беспокоит в целом моральный уровень, воспитание, уровень цивилизации страны и в частности то, что детям приходится видеть в Эрмитаже обнажённые, причём в основном мужские и обнимающиеся фигуры <...> Она считает, что это плохо и хорошо бы это собрать в одну комнату и написать на ней «18+», — пояснил Пиотровский.

По его словам, из администрации Петербурга жалобу переслали в Эрмитаж «для того, чтобы музей ответил». Пиотровский добавил, что это обычная процедура, когда официальные органы присылают в учреждение разные «предложения».

Также директор Эрмитажа отметил, что происходящее «связано с двумя вещами». Первое — это борьба против введённой властями возрастной маркировки произведений искусства.

Комитет по культуре Государственной думы давно борется с этой маркировкой идиотской, по которой, большая часть классической литературы оказывается «18+». Эта маркировка очень много чего испортила и создала возможность думать, что этим всем можно манипулировать, — подчеркнул Пиотровский.

Второй момент, по его мнению, заключается в том, что «музей — это особая территория», где «можно делать то, что нельзя на улице». Например, «ходить голым» и «ставить голые скульптуры» рядом со школами, уточнил директор Эрмитажа.

В музей можно не ходить, но заставлять музей как можно делать, как нужно делать — нельзя, потому что, как в данном случае, свобода одного человека не должна ограничиваться свободой другого. Права одного человека не должны ограничивать права другого. Музей — диалог культур. Музей и [его] посетители имеют право видеть самые разнообразные проявления культуры. А посетитель, его воспитатели должны это регулировать, — добавил Пиотровский.

По его убеждению, как само письмо против голых скульптур, так и реакция на него — это «симптом того, что всё не очень в порядке у нас со здоровьем общества».

Ранее Михаил Пиотровский посетовал на «официальную жалобу», в которой выражено возмущение обнаженными скульптурами в музее, которые якобы могут негативно влиять на несовершеннолетних посетителей. Глава СПЧ Валерий Фадеев позднее заявил, что подобные обращения следует переправлять не в Эрмитаж, а к психиатру. Как писал NEWS.ru, крестовые походы моралистов на культуру и искусство с поисками «обнажёнки» и иного «неблагонадёжного» контента стали в современной России обыденностью.