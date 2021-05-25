Парк «Музеон» закрыл выставку «Лизы Алерт» о пропавших детях

https://static.news.ru/photo/8d7bb4d0-bdf8-11eb-8917-96000091f725_660.jpg Фото: Григорий Сергеев/facebook.com

Парк «Музеон» в Москве решил закрыть выставку «7» поискового отряда «Лиза Алерт», приуроченную ко дню пропавших детей. Изначально парк хотел спрятать её только от несовершеннолетних, однако по итогу администрация огородила её от всех, сообщает некоммерческое объединение в своём Facebook.

Каждый год мы пытаемся привлечь внимание общества к проблеме пропавших детей. Так и в этот раз. Мы много суток не спали, пилили, сверлили, писали и старались успеть — и успели. Нам всё согласовали, выставку мы поставили, но сегодня её закрыли, — говорится в сообщении.

По мнению представителей «Музеона», выставка является контентом 18+. Тогда, отмечает «Лиза Алерт», волонтёры отряда должны задерживать детей, которые туда идут. Однако из-за того, что они не имеют права этого делать, выставку решили закрыть для всех.

25 мая поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» открыл в парке «Музеон» выставку «7». На ней представлена инсталляция из семи железных конструкций, внутри которых от первого лица написаны истории погибших после исчезновения детей. В своём Facebook координатор движения Олег Леонов рассказал, что выставка была сделана так, чтобы «вызывать сильное впечатление у людей, которые её видят». Это нужно для того, чтобы никто не забывал, что порой пропажа детей ведёт к трагическому исходу.

И это лишнее напоминание, чтобы с детьми занимались заранее, чтобы им объясняли, что делать, если они потерялись, какие есть опасные ситуации, — объяснил Леонов.

Ранее сообщалось, что художник Покрас Лампас на фасаде одного из домов в центре Москвы создал мурал (монументальную живопись) с именами пропавших детей. Изображение появилось на улице Большая Якиманка.