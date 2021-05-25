В центре Москвы появилось граффити с именами пропавших детей

https://static.news.ru/photo/56bdb04c-bd67-11eb-8d55-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/pokraslampas

Художник Покрас Лампас на фасаде одного из домов в центре Москвы создал мурал (монументальную живопись) с именами пропавших детей. Изображение появилось на улице Большая Якиманка. Фото также опубликовано в сторис Instagram-аккаунта автора. Работа создавалась при участии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и приурочена к Международному дню пропавших детей. Его отмечают 25 мая.

По словам Лампаса, на стене написано почти 400 имён из последних поступивших в организацию заявок.

Я верю, что эта работа — возможность не только поднять социально важную тему, но и рассказать о деятельности отряда [«Лиза Алерт»] на большую аудиторию, — отметил художник.

instagram.com/pokraslampas

Всего в отряде «Лиза Алерт», существующем более 10 лет, приняли и обработали свыше 22 тысяч обращений о пропавших детях со всей РФ.

Накануне в Великобритании появились новые граффити, предположительно, созданные уличным художником Бэнкси. На граффити изображён совершающий побег мужчина в полосатой арестантской робе. Он спускается на землю по верёвке, сплетённой из простыней, последняя из которых заправлена в печатную машинку и покрыта плотными рядами строчек.