Новое граффити Бэнкси появилось на стене тюрьмы в Великобритании

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В Великобритании появилось новое граффити предположительно созданное уличным художником Бэнкси. Об этом сообщила Би-би-си.

На граффити изображён совершающий побег мужчина в полосатой арестантской робе. Он спускается на землю по верёвке, сплетённой из простыней, последняя из которых заправлена в печатную машинку и покрыта плотными рядами строчек. Отмечается, что стилистика работы совпадает со стилем Бэнкси, хотя сам он пока не подтверждал своё авторство, сообщает портал.

Сама работа появилась на здании Редингской тюрьмы в графстве Беркшир, которой посвятил знаменитую поэму британский поэт и драматург Оскар Уайльд (1854-1900). Он сам был заключённым этой тюрьмы, будучи осуждён за гомосексуализм, и после освобождения написал «Балладу Редингской тюрьмы».

Сейчас здание пустуют и власти не могут найти инвестора, чтобы превратить его в культурный центр. Возможно, художник хотел помочь им в этом.

Бэнкси — известный во всём мире стрит-арт-художник. Его работы зачастую направлены против некоторых политических решений, войн, капитализма и морализаторства. Его граффити, появляющиеся всегда неожиданно, мгновенно становятся предметом охоты журналистов, фотографов, коллекционеров, художественных критиков, а зачастую и вандалов.

Как сообщал NEWS.ru, Бэнкси нарисовал на одной из стен дома в Бристоле чихающую старушку. Владельцы двухэтажного дома после этого выставили его на торги, оценив в £5 млн. При этом средняя цена домов на этой улице составляет £300 тысяч.