15 января 2026 в 19:13

«Определенно мужчина»: знаменитый писатель о Калининграде в образе человека

Писатель Гришковец представил Калининград в образе пожилого интеллигента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Если бы Калининград был человеком, то напоминал бы пожилого мужчину с мягкими манерами и богатым прошлым, заявил писатель Евгений Гришковец. Он привел в пример университетского профессора, который уже стал прекрасным дедушкой, любящим поиграть с внуками, передает корреспондент NEWS.ru.

Определенно мужчиной, точно не молодым, скорее, которого можно было бы определить как человека пожилого. Знаете, такой образ университетского профессора или такого пожилого доктора, — подчеркнул Гришковец.

Писатель добавил, что в его представлении этот образ связан с атмосферой Калининграда, где часто идут дожди. Поэтому он был бы человеком в демисезонном пальто, в мягких туфлях и с зонтом-тростью, уточнил Гришковец.

Я вот так себе представляю Калининград, потому что дождик может пойти в любой момент, — отметил он.

Ранее Челябинск получил звание «Культурная столица 2027 года» по итогам федерального конкурса среди российских городов. Губернатор региона Алексей Текслер подчеркнул, что высокий уровень жизни и развития должен быть не только в Москве, но и в регионах.
«Определенно мужчина»: знаменитый писатель о Калининграде в образе человека
