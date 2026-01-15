«Определенно мужчина»: знаменитый писатель о Калининграде в образе человека

Если бы Калининград был человеком, то напоминал бы пожилого мужчину с мягкими манерами и богатым прошлым, заявил писатель Евгений Гришковец. Он привел в пример университетского профессора, который уже стал прекрасным дедушкой, любящим поиграть с внуками, передает корреспондент NEWS.ru.

Определенно мужчиной, точно не молодым, скорее, которого можно было бы определить как человека пожилого. Знаете, такой образ университетского профессора или такого пожилого доктора, — подчеркнул Гришковец.

Писатель добавил, что в его представлении этот образ связан с атмосферой Калининграда, где часто идут дожди. Поэтому он был бы человеком в демисезонном пальто, в мягких туфлях и с зонтом-тростью, уточнил Гришковец.

Я вот так себе представляю Калининград, потому что дождик может пойти в любой момент, — отметил он.

