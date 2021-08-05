«Она меня любит»: Садальский рассказал, почему Удовиченко не общается с ним

Российский актёр и блогер Станислав Садальский рассказал, почему актриса Лариса Удовиченко перестала с ним общаться. По его словам, она даже заявила, что не придёт к нему на похороны, передаёт Teleprogramma.pro.

Садальский признался: с Удовиченко они и правда не общаются. Актёр рассказал: когда был последний спектакль, где они играли вместе, он преподнёс ей похоронный венок прямо на сцене. Этот жест был совершён в знак их прощальных отношений.

Она упала в обморок. Потом сказала, что ко мне на похороны не придёт. А вот я к ней приду. Почему мы перестали общаться? Об этом история умалчивает. Пускай она сама расскажет когда-нибудь. Я знаю, что она меня любит. И я её люблю, — добавил Садальский.

Ранее Удовиченко рассказала, что перестала общаться с Садальским, поскольку в какой-то момент ей просто надоело терпеть его сложный характер.

В прошлом артисты работали вместе на театральной сцене и близко дружили, однако уже около 15 лет Садальский и Удовиченко не общаются. Артист ранее положительно отзывался о коллеге и бывшей подруге и даже говорил, что не против возобновить общение.